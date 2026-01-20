Φειδίας Παναγιώτου: Ίσως στο μέλλον να γίνουμε αδελφά κόμματα με την κυρία Καρυστιανού - Real.gr

Quantcast
19:45, 20/01/2026
Φειδίας Παναγιώτου: Ίσως στο μέλλον να γίνουμε αδελφά κόμματα με την κυρία Καρυστιανού

Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα Καρυστιανού ο Κύπριος ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε ότι: «ίσως να της προτείνουμε στο μέλλον να γίνουμε αδελφό κόμμα ή να κάνουμε μια συνεργασία με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας. Ναι, θα ήθελα να συνεργαστώ. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα συμφωνούμε σε όλα».

Επίσης όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις απάντησε «εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να επιτρέπονται οι αμβλώσεις γιατί η κοινωνία δεν φαίνεται τόσο καλή αν δεν τις επιτρέπει».

 

Κάνοντας μια… ανασκόπηση, τόνισε: «δεν έχω μετανιώσει που έγινα ευρωβουλευτής, λατρεύω τη δουλειά, νομίζω ότι είμαι χρήσιμος στην κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς αλλάξεις Κύπρο και Ευρώπη ως ένας από τους 700 ευρωβουλευτές».

Απαντώντας στην κριτική που του γίνεται για το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας παραδέχθηκε πως: «αφήσαμε όλους να είναι υποψήφιοι και η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετοί που δεν έκαναν για τη δουλειά, αλλά ο κόσμος θα αποφασίσει αν τους θέλει, εγώ δεν τους κόβω. Έχουμε 200 άτομα μέχρι τώρα και θα εκλεγούν 56».

