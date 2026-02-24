Φίλης στον Realfm 97,8: Εγκλωβισμένος ο Τραμπ στο Ιράν – Αναβαθμισμένος ο ρόλος της Ελλάδας σε περίπτωση εμπλοκής των ΗΠΑ - Real.gr

«Η Ελλάδα έχει και θα έχει αναβαθμισμένο ρόλο, σε περίπτωση που υπάρξει στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν, καθότι η Τουρκία έχει αρνηθεί τη χρήση του εναέριου χώρου του και καθότι υπάρχει παρόμοια άρνηση από τους Βρετανούς για χρήση των βάσεών τους στην περιοχή. Επομένως θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι αν τελικά επιχειρήσουν οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, τότε ο ρόλος της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά πρωτίστως της Ελλάδας, θα είναι αρκετά αναβαθμισμένος» εξήγησε αρχικά ο κ. Φίλης.

Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν

«Για το Ιράν, ο Τραμπ θα ήθελε να μην φτάσει στο σημείο να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική ισχύ, ωστόσο είναι κάπως εγκλωβισμένος, διότι έχοντας συγκεντρώσει περίπου το 30% των αμερικανικών αεροναυτικών δυνάμεων στην περιοχή το Κόλπου, δεν μπορεί να φύγει με άδεια χέρια. Το να φύγει η αρμάδα των ΗΠΑ που είναι εκεί αρκετές εβδομάδες και κοστίζει πολλά εκατομμύρια δολάρια κάθε ημέρα, και να επιστρέψει στη βάση της, χωρίς να έχει επιτευχθεί κάτι το ουσιαστικό, το οποίο ο Τραμπ θα μπορεί να το παρουσιάσει ως δική του νίκη, θεωρώ ότι είναι στα όρια του αδύνατου» πρόσθεσε.

«Είτε θα έχουμε τις επόμενες ημέρες μίας διπλωματική διευθέτηση, το οποίο το βρίσκω δύσκολο λόγω αυτών που ζητούνται από το Ιράν, είτε θα έχουμε ένα πρώτο χτύπημα, το οποίο δεν θα είναι μαζικό. Η λογική λέει ότι θα είναι χειρουργικό, με την προοπτική να καθίσει ξανά το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από χειρότερη θέση» εκτίμησε ο γνωστός διεθνολόγος.

Το πρόβλημα των ΗΠΑ

«Αν ούτε αυτό πιάσει τόπο, τότε μπορεί να έχουμε μεγαλύτερα χτυπήματα. Υπάρχει πρόβλημα μεταξύ των μέσων που έχουν οι ΗΠΑ στα χέρια τους και των στόχων. Αν ο στόχος είναι η ανατροπή του καθεστώτος, η λύση δεν είναι η δολοφονία του Χαμενεΐ. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι 88 ετών και είναι κλονισμένη η υγεία του. Αν τον σκοτώσουν οι ΗΠΑ, θα του κάνουν χάρη γιατί θα γίνει μάρτυρας. Το καθεστώς δεν θα ανατραπεί ούτε με την καταστροφή του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, ούτε με την δολοφονία κάποιων εκ των Φρουρών της Επανάστασης. Μπορεί να καταστραφεί μόνο εκ των έσω. Και για να γίνει αυτό, απαιτείται ένα ρήγμα μεταξύ των Φρουρών της Επανάστασης και του θεοκρατικού καθεστώτος» τόνισε ο Κωνσταντίνος Φίλης.

«Όμως δεν είναι εύκολο να δούμε τέτοιες καταστάσεις. Πιστεύω ότι ο στόχος του Τραμπ είναι να βρεθούν κάποιοι που θα προκαλέσουν αυτό το ρήγμα υπό τον φόβο ότι μπορεί να έχουν την τύχη του Μαδούρο. Αυτή η Δαμόκλειος Σπάθη των Αμερικανών πάνω από το κεφάλι των Ιρανών, να υποχρεώσει κάποιους από τους Φρουρούς της Επανάστασης να λακίσουν, να κάνουν πίσω και να τα βρουν με τους Αμερικανούς» κατέληξε.

