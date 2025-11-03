Φίλης στον realfm 97,8 για Γκιλφόιλ: Είναι μία αρκετά έξυπνη γυναίκα, πολύ πετυχημένη, που θέλει να πετύχει και σε αυτό το πόστο - Real.gr

Τι δήλωσε ο διεθνολόγος στον realfm 97,8.

Για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και την ατζέντα την οποία θα προωθήσει μίλησε ο διεθνολόγος, Κωνσταντίνος Φίλης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον realfm 97,8.

Σε σχόλιο ότι είναι λάθος κάποιοι να την υποτιμούν και να θεωρούν ότι βρίσκεται εδώ για να δίνει εικόνες στις κοσμικές στήλες ο Κωνσταντίνος Φίλης σημείωσε ότι «το θέμα είναι να κερδίσει το περιεχόμενο και την ουσία που φαίνεται ότι έχει. Είναι όντως λάθος. Είναι μία αρκετά έξυπνη γυναίκα, πολύ πετυχημένη, που θέλει να πετύχει και σε αυτό το πόστο. Είναι ένα νέο πόστο για αυτήν. Δεν έχει διπλωματική εμπειρία».

Και συνέχισε: «Ήταν γενική Εισαγγελέας στην Καλιφόρνια. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι τυχαία προσωπικότητα. (…) Και μόνο το γεγονός ότι κατάφερε να επιβιώσει ενός χωρισμού με τον γιο Τραμπ και να είναι από τα αγαπημένα πρόσωπα του ιδίου του Αμερικανού προέδρου, δείχνει αν μη τι άλλο τις ικανότητες της».

«Έχει κατά την άποψη μου μία τριπλή ατζέντα την οποία πρέπει να υπηρετήσει η νέα πρέσβης και είναι η ακόλουθη. Το ένα είναι τα ενεργειακά. Το πρώτο θα δούμε κιόλας να λαμβάνει σάρκα και οστά την Πέμπτη και Παρασκευή που γίνεται η πολύ μεγάλη συνάντηση πολλών υπουργών Ενέργειας στην Αθήνα. Υπάρχει εδώ ένας διττός ρόλος της Ελλάδας: από τη μία η Αλεξανδρούπολη, Ρεβυθούσα και άλλες νέες υποδομές που θα κατασκευαστούν στο μέλλον και οι οποίες θα φιλοξενούν αμερικανικό LNG, υγροποιημένο δηλαδή φυσικό αέριο το οποίο θα το επαναεριοποιούν για να το στέλνουν σε διάφορες χώρες στα βόρεια σύνορα μας μέσω του κάθετου άξονα φτάνοντας μέχρι και την Ουκρανία», είπε ο Κωνσταντίνος Φίλης.

«Όπως αντιλαμβάνεστε είναι ένα πολύ μεγάλο πρότζεκτ αμερικανικό, το οποίο αναβαθμίζει τη θέση της χώρας μας και απλώνει ένα δίχτυ προστασίας καθότι θα υπάρχουν αμερικανικά οικονομικά και ενεργειακά συμφέροντα, τα οποία θα εξυπηρετούνται μέσω Ελλάδος», τόνισε ο διεθνολόγος.

«Το δεύτερο έχει να κάνει με τα ζητήματα των Χριστιανών και των χριστιανικών μειονοτήτων. Είδαμε τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει μία επίθεση στην κυβέρνηση της Νιγηρίας – προσέξτε της Νιγηρίας- για μη προστασία των Χριστιανών και για δολοφονίες Χριστιανών. Είναι σαφές ότι η αμερικανική πολιτική υπό τον Τραμπ έχει πάρει χαρακτηριστικά χριστιανικά, έχει δηλαδή χριστιανοποιηθεί», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Φίλης.

«Άρα λοιπόν το ζήτημα των χριστιανικών μειονοτήτων της χριστιανοσύνης συνολικά είναι κάτι που για το ευαγγελικό ακροατήριο του Τραμπ που είναι βαθιά θρησκευόμενο και χριστιανικό είναι πολύ σημαντικό. Άρα εδώ η Ελλάδα θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία των Χριστιανών στην περιοχή, που θεωρώ ότι οι Αμερικανοί θα τις αγκαλιάσουν», υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Φίλης.

«Και το τρίτο στοιχείο (…) είναι αυτό που έχει να κάνει με την προσπάθεια συνεννοήσεων, εξεύρεσης κοινών παρονομαστών, συναινέσεων, συμβιβασμών, πείτε το όπως θέλετε, στην ευρύτερη περιοχή. Οι Αμερικανοί έχουν αυτή τη στιγμή πολλά συμφέροντα, ενεργειακού και όχι μόνο χαρακτήρα, στην περιοχή. Δεν έχουν αποστασιοποιηθεί από την ανατολική Μεσόγειο όπως από άλλες περιοχές της Ευρώπης. Αντιθέτως βλέπουμε ότι είναι ακόμη πιο έντονη η παρουσία τους. Επομένως δεν θα απέκλεια (…) να δούμε μία πρωτοβουλία αμερικανική, η οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνει το Κυπριακό, μπορεί και όχι. Πάντως θα είναι στο πλαίσιο μίας ευρύτερης συνεννόησης», κατέληξε ο Κωνσταντίνος Φίλης.

