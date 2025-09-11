Φίλης στον Realfm 97,8: Με την κοινοπραξία με την Chevron έχουμε de facto άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος – Αναγνωρίζει τα θαλάσσια όρια που θέτει η Ελλάδα - Real.gr

Στοιν Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα μίλησε ο διεθνολόγος, Κωνσταντίνος Φίλης.

«Να ξεκαθαρίσουμε ότι η κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων εν προκειμένω Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας δεν προκύπτει από την παρουσία και μόνο μίας εταιρείας όσο σημαντική κι αν είναι αυτή. Η κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων προκύπτει μέσα από διακρατικές συμφωνίες που κάνεις με όμορα κράτη όπως ας πούμε αυτή που έχουμε κάνει με την Αίγυπτο για οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας τμηματικής ή μέσα από δικαστικές αποφάσεις, δηλαδή την Χάγη», είπε ο Κωνσταντίνος Φίλης.

Και συνέχισε: «Επομένως δεν έχουμε κατοχύρωση κυριαρχικού δικαιώματος. Έχουμε όμως μία de facto άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος. Γιατί; Γιατί έρχεται μία εταιρεία με τα χαρακτηριστικά της Chevron και εν τοις πράγμασι αναγνωρίζει τα θαλάσσια όρια που η Ελλάδα θέτει με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας και τα οποία έρχονται σε πλήρη αντιδιαστολή με το τουρκολιβυκό σύμφωνο. Η Τουρκία έχει υπογράψει από τον Νοέμβριο του ’19 με το πιστόλι στον κρόταφο της τότε κυβέρνησης της Τρίπολης μία συμφωνία οριοθέτησης, η οποία είναι αχαρακτήριστη, αγεωγράφητη αλλά όπως και να έχει, είναι σε ισχύ. Έρχεται λοιπόν ένας αμερικανικός κολοσσός και αμφισβητεί έμπρακτα αυτή τη συμφωνία. Γιατί; Γιατί μέρος των θαλασσοτεμαχίων στα οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθεί τέμνεται του τουρκολιβυκού συμφώνου».

Παράλληλα για την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία και τον συναγερμό που προκλήθηκε σε Ευρώπη και ΝΑΤΟ ο Κωνσταντίνος Φίλης ανέφερε: «Η Πολωνία είναι από τις χώρες που πρωτοστατούν εναντίον της Ρωσίας μέσα στην Ευρώπη ή τέλος πάντων ό,τι υπάρχει ως Ευρώπη. Είναι μία χώρα η οποία είναι πολύ μεγάλη και για πολλούς θεωρείται η ανερχόμενη δύναμη της Ευρώπης, η νέα Γερμανία της ανατολικής Ευρώπης. Επομένως έχει πάρα πολλούς λόγους η Ρωσία να στοχοποιήσει την Πολωνία».

Αναφορικά με το χτύπημα του Ισραήλ κατά των ηγετικών στελέχη της Χαμάς στο έδαφος του Κατάρ ο διεθνολόγος τόνισε ότι «επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά ότι ο Νετανιάχου είναι σε θέση να διαφοροποιείται από τον Τραμπ και μάλιστα με τρόπο εμφατικό χωρίς να αισθάνεται ότι αυτό θα προκαλέσει κάποιες συνέπειες από τυχόν αλλαγής πολιτικής από μεριάς ΗΠΑ. Το χτύπημα στο Κατάρ είναι μία περιφρόνηση της αμερικανικής ηγεσίας».