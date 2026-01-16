Φιντάν: Με αιχμές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη απάντησε σε ερώτηση για τις σχέσεις Ισραήλ - Τουρκίας - Real.gr

Με προκλητικό τρόπο απάντησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στη Γάζα.

Όπως έγραψαν τουρκικά ΜΜΕ, όταν Έλληνας δημοσιογράφος ρώτησε τον Φιντάν ποια είναι η άποψη της Τουρκίας σχετικά με την επιθυμία της Ουάσιγκτον να αποκατασταθούν οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ και υπό ποιες προϋποθέσεις, ο Φιντάν απάντησε ότι η θέση τους είναι πολύ σαφής.

«Γνωρίζετε τη βούληση και το όραμα του προέδρου μας. Η Τουρκία αναγνώρισε το Ισραήλ πριν από πολύ καιρό. Έχουμε επαναλάβει πολλές φορές τους λόγους για τους οποίους διακόψαμε τις σχέσεις και το εμπόριο με το Ισραήλ. Είναι λόγω της γενοκτονίας που ξεκίνησε μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023», δήλωσε, ο Φιντάν.

Στην πραγματικότητα, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη περίπου ένα μήνα πριν από την έναρξη του νέου γύρου της σύγκρουσης μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ το 2023, για να αναζωογονήσουν τις διμερείς σχέσεις, οι οποίες υποβαθμίστηκαν λόγω της πολιτικής του Ισραήλ έναντι της Παλαιστίνης στο παρελθόν, σχολιάζει η εφημερίδα.

«Όταν το Ισραήλ σταματήσει την πίεση και τη σκληρότητα εναντίον των Παλαιστινίων, η Τουρκία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την εξομάλυνση των σχέσεων. Όσο συνεχίζονται οι περιφερειακές πολιτικές του, όσο βομβαρδίζουν πόλεις, σκοτώνουν παιδιά και γυναίκες, είναι αδύνατο να εξομαλυνθούν οι σχέσεις μαζί τους», είπε ο Χακάν Φιντάν και πρόσθεσε:

«Δεν βλέπεις κανέναν να επισκέπτεται το Τελ Αβίβ εκτός από τον Έλληνα πρωθυπουργό», είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, αναφερόμενος σε μια πρόσφατη τριμερή συνάντηση των ηγετών του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου.

«Κανείς δεν πηγαίνει εκεί, και ο Νετανιάχου δεν πηγαίνει πουθενά, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι το να ποζάρεις με τον Νετανιάχου δεν είναι καλό πράγμα στις μέρες μας», είπε.