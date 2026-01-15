Φιντάν: Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν τον Φεβρουάριο - «Να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου» - Real.gr

Τον Φεβρουάριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Σε ερώτηση του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη για το τι μπορούμε να περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών, ο Φιντάν απάντησε «να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου, θέματα όπως χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής».

Κατά πληροφορίες, σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης συζήτησε για το ζήτημα της συνάντησης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητείται ημερομηνία, ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.

Πάντως, σε χθεσινή ενημέρωση το ελληνικό ΥΠΕΞ έλεγε ότι «δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία του ΑΣΣ, ωστόσο αυτό θα γίνει στο αμέσως προσεχές διάστημα θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.

Στις 20 και 21 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος για τον πολιτικό διάλογο και τη «θετική ατζέντα» με επικεφαλής την υφυπουργό Εξωτερικών Αλ. Παπαδοπούλου και τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη. Από την τουρκική πλευρά επικεφαλής θα είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών πρέσβης Μποζάι. Στον πολιτικό διάλογο θα συζητηθούν τα θέματα διμερών σχέσεων και διεθνών εξελίξεων που έχουν μεσολαβήσει από την τελευταία συνάντησή τους ενόψει και του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.