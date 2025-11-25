Φλωρίδης στον Realfm 97,8: Με την έκδοση του βιβλίου συγκροτείται το αντι-Τσίπρα μέτωπο από τους πρώην «δικούς του» - Real.gr

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο κυκλοφορεί από χθες, και τα όσα υποστηρίζει για τους πρώην συντρόφους του και την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ ήταν στην αντιπολίτευση φαινόταν πια ότι κινείται με τον τρόπο που εκινείτο προς την ανάληψη της κυβερνητικής εξουσίας, κάποιοι άνθρωποι, που χωρίς να γνωριζόμαστε μεταξύ μας, είχαμε ας πούμε συγκροτήσει το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο τι ήταν; Ήταν μία προσπάθεια να αντιμετωπιστεί λογικά το παράλογο. Βεβαίως εκείνες τις εποχές η λογική δεν μπορούσε να επικρατήσει. Επικράτησε η παράλογη αντίληψη ότι εδώ μπορούν να έρθουν τα πάνω κάτω χωρίς να μας συμβεί τίποτα. Δεν συνέβη αυτό. Ο κόσμος υπέστη και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβερνητική εξουσία και στη συνέχεια υπέστη και την διακυβέρνησή του», τόνισε ο Γιώργος Φλωρίδης

Και πρόσθεσε: «Τώρα με την έκδοση του βιβλίου συγκροτείται το αντι-Τσίπρα μέτωπο. Το αντι-Τσίπρα μέτωπο, όμως, δεν συγκροτείται από τους αντιπάλους του Τσίπρα. Συγκροτείται από τους πρώην υπουργούς της κυβέρνησής του, τα πρώην στελέχη του, τους πρώην φίλους του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με την έκδοση του βιβλίου η αντιπαράθεση γίνεται ανάμεσα στον Τσίπρα και το μέτωπο που συγκροτείται απέναντι του από τους πρώην ‘δικούς’ του, που είναι ο Βαρουφάκης, η Κωνσταντοπούλου, ο Λαφαζάνης».

Σε ερώτηση αν με τα όσα υποστηρίζει για τους πρώην συντρόφους του ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει μία νέα σελίδα και κοιτάζει προς τον χώρο του Κέντρου ο Γιώργος Φλωρίδης σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή το μέτωπο που συγκροτείται απέναντί του είναι αυτοί, έτσι δεν είναι; Όλα δηλαδή τα κομμάτια και τα θρύψαλα της Αριστεράς που είναι ο Τσακαλώτος, ο Πολάκης, ο Σκουρλέτης, ο Παππάς, ο Κασσελάκης, μέχρι και ο Τάιλερ έκανε δήλωση. (…) Αυτό το βιβλίο, που κανένας δεν μπορεί να κατανοήσει ότι μιλάει για το μέλλον της χώρας, επιχειρεί ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών του Τσίπρα με όλους αυτούς με τους οποίους συγκρότησε τη κυβέρνηση του και με τους οποίους κυβέρνησε τελικά. Και το ερώτημα είναι: αυτό σε τι αφορά τον κόσμο; Δηλαδή το ότι ο Τσίπρας αποφάσισε να κρεμάσει στα μανταλάκια όλους αυτούς με τους οποίους συγκρότησε τη κυβέρνηση του τότε και κόντεψε η Ελλάδα να βρεθεί στα βράχια μπορεί να μας δώσει εμάς την εικόνα ενός ανθρώπου στοιχειωδώς σοβαρού, που θα μπορέσει να διοικήσει την κυβερνητική εξουσία όταν δηλώνει ότι όταν ήρθε ήταν τελείως απαράσκευος και όλους αυτούς που έφερε να μας κυβερνήσουν ήταν κάτι απίθανοι τύποι, όπως ο ίδιος τους ονομάζει;».

«Θέλει να μας πει ότι αυτός όλα καλά τα έκανε ή καλά τα αντιλαμβανόταν απλώς είχε ένα τσούρμο, ένα μάτσο χάλια συνεργάτες οι οποίοι τα έκαναν μαντάρα. Όλα προσπαθεί να τα ρίξει στους συνεργάτες χωρίς όμως να παραδέχεται ο ίδιος αυτά τα τραγικά λάθη – άντε τα λέω επιεικώς λάθη- τα οποία διέπραξε σε βάρος της χώρας. Δηλαδή δεν έχω δει ας πούμε κάπου να αναγνωρίζει ότι έκανε μία βίαιη επίθεση απέναντι στη μεσαία τάξη της χώρας, την οποία την αφάνισε κυριολεκτικά μέσα από μία φοροεπιδρομή απίστευτη», υπογράμμισε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Όταν δεν αναγνωρίζεις αυτά και τελικά όλο αυτό είναι ένα εσωτερικό ξεκατίνιασμα στο χώρο της Αριστεράς ή μια εκκαθάριση λογαριασμών εκεί πέρα αυτό τι να αφορά το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας; Άρα δεν είναι πώς το βλέπει η ΝΔ ή ο ένας ή ο άλλος, είναι πώς το βλέπει ο λαός», ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Αναφορικά με τη δυσαρέσκεια των πολιτών που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις απέναντι στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι «είναι αλήθεια ότι στο μέτωπο της ακρίβειας, στο μέτωπο του ενεργειακού κόστους εκεί θέλουμε καλύτερα αποτελέσματα. Χρειάζεται να εντείνουμε διαρκώς τις προσπάθειές μας, όπως και στο μέτωπο της στέγης. Αλλά αυτά είναι μία μάχη διαρκής, την οποία η κυβέρνηση τη δίνει, άλλοτε επιτυχώς άλλοτε ανεπιτυχώς. Αλλά είναι εκεί. Είναι πάνω από αυτά τα θέματα και προσπαθεί να τα κάνει. Ένα εργαλείο που έχει στα χέρια της επειδή η οικονομία αποδίδει κάποιες δυνατότητες είναι να μπορεί να ενισχύει το εισόδημα των Ελλήνων με κάθε τρόπο».

