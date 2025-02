Φον ντερ Λάιεν: «Εκτός ελλείμματος οι αμυντικές δαπάνες» – Μητσοτάκης: «Κρίσιμο βήμα για τη συλλογική μας ασφάλεια»

«Ένα κρίσιμο βήμα για τη συλλογική μας ασφάλεια», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες όσο και στο πρόσφατο ταξίδι του στο Παρίσι και στη συνάντηση του με τον πρόεδρο της Γαλλίας επισήμανε την ανάγκη για ευρωπαϊκή αμυντική αυτονομία.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Greece has long advocated to exempt defence investments from fiscal constraints. We welcome the proposal by President @vonderleyen to activate the escape clause, enabling EU member states to strengthen their defence capabilities. A crucial step for our collective security.