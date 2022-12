Φον ντερ Λάιεν: «Πολύ σοβαρές» οι καταγγελίες για διαφθορά - Πληροφορίες για τη στάση που τηρεί η Καϊλή σε σχέση με τον σύντροφό της

Από την Αρχή εντοπίστηκε εταιρεία που δημιουργήθηκε πριν ένα μήνα, με αντικείμενο την εμπορία και εκμετάλλευση ακινήτων και η οποία είναι στο όνομα της Εύας Καϊλή και του συζύγου της. Η εταιρεία έχει έδρα στο Κολωνάκι και ήδη δεσμεύθηκε ενώ πραγματοποιείται έλεγχος για την εν γένει δραστηριότητα της.

Η Αρχή διερευνά και το πόθεν έσχες του πατέρα της Εύας Καϊλή καθώς είναι δημόσιος λειτουργός και υποχρεούται εκ του νόμου σε υποβολή σχετικής δήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Saint Jilles, στην περιοχή των Βρυξελλών, πέρασε τη νύχτα η Εύα Καϊλή εν αναμονή της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου για το εάν θα προφυλακιστεί ή όχι με τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθορά, όπως μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Tην ίδια ώρα, «άκρως ανησυχητικές» χαρακτήρισε η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τις κατηγορίες σε βάρος της Εύας Καϊλή.

«Οι κατηγορίες είναι άκρως ανησυχητικές, πολύ σοβαρές», είπε νωρίτερα μιλώντας σε δημοσιογράφους. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επανέλαβε, δε, ότι έχει προτείνει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας που θα είναι επιφορτισμένος με το να ελέγχει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Μπορέλ: Η έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διαφθορά είναι «πολύ ανησυχητική»

Παράλληλα, την ανησυχία του εξέφρασε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ για τις εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο που πλήττει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ερωτηθείς για το τι σημαίνει για τη σχέση με το Κατάρ, αλλά και σχετικά με τις συνέπειες, ο Μπορέλ σημείωσε ότι δεν είναι «δικαστής».

«Είναι σε εξέλιξη μία διαδικασία. Βεβαίως τα νέα είναι πολύ ανησυχητικά. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με κάποια γεγονότα, τα οποία με ανησυχούν ως πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», επισήμανε.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι δεν υπάρχει κάτι ή κάποια αναφορά σε βάρος οποιουδήποτε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ή τις αντιπροσωπείες. «Γίνονται ενέργειες από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτές τις ενέργειες» υπογράμμισε ο Ύπατος Εκπρόσωπος.

Σφραγισμένο το γραφείο της Εύας Καϊλή στης Βρυξέλλες

Το γραφείο της Εύας Καϊλή στις Βρυξέλλες έχει σφραγιστεί και απαγορεύτεται η πρόσβαση, όπως επιβεβαιώνει βίντεο στα social media.

