Γ. Φλωρίδης: Αυτά είναι τα βήματα για τη διαδικασία εκταφής - Real.gr

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παρουσίασε σήμερα στη Βουλή τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εξέταση των αιτημάτων εκταφής και τοξικολογικών ελέγχων που υπέβαλαν συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στην αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία που έχει αναλάβει την υπόθεση.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Όπως ανέφερε, η Εισαγγελία Λάρισας έδωσε αρχικά εντολή στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές να προχωρήσουν σε πλήρεις βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Παράλληλα, ζητήθηκε να επικοινωνήσουν με όλους τους συγγενείς των θυμάτων, προκειμένου να δηλώσουν αν επιθυμούν να πραγματοποιηθούν εκταφές. Από τους 57 συγγενείς, οι 48 δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν τη διαδικασία, ενώ από τους εννιά που αρχικά την είχαν ζητήσει, τέσσερις οικογένειες στη συνέχεια απέσυραν το αίτημά τους.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, το επόμενο στάδιο προβλέπει ότι οι δικαστικές αρχές θα ορίσουν ιατροδικαστές-πραγματογνώμονες, οι οποίοι, σε συνεργασία με τους συγγενείς, θα καθορίσουν ποιες εξετάσεις πρέπει να διενεργηθούν. Στη συνέχεια θα απευθυνθούν σε ελληνικά εργαστήρια —πανεπιστημιακά, κρατικά ή άλλα— ώστε να διαπιστωθεί ποιες από τις εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στη χώρα. Αν προκύψει ότι ορισμένες δεν είναι εφικτό να γίνουν στην Ελλάδα, τότε θα ζητηθεί η συνδρομή πιστοποιημένων εργαστηρίων του εξωτερικού.

Ο κ. Φλωρίδης υπενθύμισε ότι αντίστοιχη διαδικασία είχε ακολουθηθεί και στο παρελθόν, όταν αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας εστάλησαν σε εργαστήρια του Λονδίνου και της Ιταλίας, κατόπιν εντολής του ανακριτή, για τη διερεύνηση συγκεκριμένων ζητημάτων. Τόνισε ότι όλα τα βήματα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο διασφαλίζει τα δικαιώματα των συγγενών. Εφόσον ελληνικά εργαστήρια δηλώσουν αδυναμία διενέργειας ορισμένων εξετάσεων, θα αναζητηθούν κατάλληλα εργαστήρια στο εξωτερικό. «Κανείς δεν εμποδίζεται. Όλα θα γίνουν όπως προβλέπει η νομοθεσία», υπογράμμισε.

Απαντώντας, τέλος, στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος είχε ζητήσει πολιτική δέσμευση ότι θα ικανοποιηθεί κάθε αίτημα των συγγενών αλλά και την πολιτική άποψη του κ. Φλωρίδη, ο Υπουργός επισήμανε ότι η διαδικασία οφείλει να εξελίσσεται με σεβασμό στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Όπως είπε, η Δικαιοσύνη δεν λειτουργεί βάσει πολιτικών δηλώσεων, αλλά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τις οποίες και ανέλυσε ενώπιον της Βουλής.