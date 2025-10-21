Γ. Φλωρίδης: Μιλάμε για το υπέρτατο μνημείο του Ελληνισμού - Real.gr

Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας τις οποίες είχαν καταθέσει κόμματα της αντιπολίτευσης κατά της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπερψήφισαν τις ενστάσεις με τους εκπροσώπους τους να μιλούν για ξεκάθαρο περιορισμό του δικαιώματος του συνέρχεσθαι .

Απαντώντας στην αντιπολίτευση ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι δεν είναι ένα απλό μνημείο ή ένας απλός δημόσιος χώρος. “Είναι το Μνημείο του Έθνους. Πρόκειται για τον χώρο και το Μνημείο όπου το έθνος μας τιμά τους αγώνες του λαού μας. Τιμά τους αγώνες για να δημιουργηθεί η πατρίδα, να σωθεί η πατρίδα , να μεγαλώσει η πατρίδα όταν είχε ηγεσίες και ένιωθε δυνατή” είπε ο κ. Φλωρίδης κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι προσέγγισε με νομικίστικα επιχειρήματα το μεγαλείο του Μνημείου για το οποίο δεν υπάρχει κανένα αφήγημα.

Ο κ. Φλωρίδης έβαλε και κατά των κομμάτων στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας για ψευδοπατριωτική απάτη συντασσόμενη σήμερα με εθνομηδενιστικές προσεγγίσεις. “Αυτοί είναι οι υπερπατριώτες” είπε.