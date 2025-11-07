Γ. Γεωργαντάς: Δεν επιτρέπω σε κανέναν να διαστρεβλώνει τα λεγόμενά μου - Real.gr

Τι απαντά ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στο ΠΑΣΟΚ.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Οργισμένη απάντηση στο ΠΑΣΟΚ έδωσε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς κατηγορώντας το για διαστρέβλωση των λεγομένων του στην εξεταστική . Σε δήλωση την οποία εξέδωσε ο κ. Γεωργαντάς ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε μίλησε για αναστολή της μετάβασης των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο κυβερνητικό νέφος μετά τη λήξη της δικής του θητείας ενώ ενδεικτικά αναφέρει τη σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο που υπεγράφη επί Λ.Αυγενάκη στην οποία γινόταν ρητή αναφορά στη μεταφορά υπηρεσιών στο gov.gr

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Γεωργαντά:

“Από χθες με λύπη διαπιστώνω την προσπάθεια κύκλων του ΠΑΣΟΚ, προς εξυπηρέτηση μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, να αλλοιώσουν την κατάθεσή μου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής και να παραποιήσουν τα λεγόμενά μου σε σχέση με τη συνέχιση της κεντρικής κυβερνητικής απόφασης για τη μεταφορά όλων των εφαρμογών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο κυβερνητικό νέφος (gov.gr).

Η απλή ανάγνωση των πρακτικών οδηγεί αναπόδραστα στο συμπέρασμα πως δήλωσα βέβαιος για τη συνέχιση της διαδικασίας μεταφοράς των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr και μετά τη λήξη της δικής μου θητείας αναφέροντας μάλιστα τις 5 εφαρμογές που προστέθηκαν σε αυτό από το Μάιο του 2024.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω, ότι στις 24 Νοεμβρίου του 2023 επί θητείας Λευτέρη Αυγενάκη, υπεγράφη σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο, στην οποία υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την ανάπτυξη των εφαρμογών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο κυβερνητικό νέφος (gov.gr).

Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν να διαστρεβλώσει τα λεγόμενά μου ή να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς ξένους προς την αλήθεια και το δημόσιο συμφέρον”.