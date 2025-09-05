Γ.Κεφαλογιάννης: «Απαιτείται επένδυση στην πρόληψη αλλά και ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών» - Real.gr

Στην αναγκαιότητα να επενδύσουμε όλοι στην πρόληψη και κυρίως, να δοθούν περισσότερα εφόδια και κίνητρα στην κοινωνία των πολιτών για να μπει στη μάχη της πρόληψης και αντιμετώπισης των έκτακτων φαινομένων, αναφέρθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης μιλώντας σε εσπερίδα στη Θεσσαλονίκη.

Στην εκδήλωση που διοργάνωσαν η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης και ο Φορέας Νέων Θεσσαλονίκης Youth Action, ο υπουργός διευκρίνισε ότι η ανθεκτικότητα των κοινωνιών δεν αφορά μόνο στο να ανταπεξέλθουμε σε μια φυσική καταστροφή αλλά να επανέλθουμε σε μια κατάσταση καλύτερη από την προηγούμενη.”Φέτος είχαμε τριπλό στόχο: λιγότερες ενάρξεις πυρκαγιών, αν υπάρξει έναρξη να γίνει γρήγορη οριοθέτηση και τρίτον αν ξεφύγει, να έχουμε μια ολιστική αντιμετώπιση”.

Σύμφωνα με τον κ.Κεφαλογιάννη, η πολιτεία επενδύει στην πολιτική προστασία αλλά θέλει και την ενεργή συμμετοχή στο κομμάτι της κοινωνίας των πολιτών και του εθελοντισμού, “για να μην είμαστε έρμαιοι όλων των φαινομένων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε”. Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι όσο καλά προετοιμασμένος να είναι ο κρατικός μηχανισμός, χρειάζονται όλοι σ΄αυτή τη μάχη.

“Η πολιτεία οφείλει να θωρακίζεται χρόνο με το χρόνο σε δομές, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικά μέσα όπως τα drones που μας έδωσαν άμεσες ενάρξεις πυρκαγιών και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Όσο παραπάνω δώσουμε βαρύτητα στην πρόληψη, όταν έρθουν τα φαινόμενα θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι” σημείωσε ο κ.Κεφαλογιάννης προσθέτοντας μάλιστα ότι φέτος διπλασιάστηκαν οι πιστοποιημένοι εθελοντές από την Πολιτική Προστασίας φτάνοντας τους 5.500.

Μιλώντας στην εσπερίδα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, τόνισε ότι η ανθεκτικότητα μιας κοινωνίας συνδέεται με το αν έχει την ενημέρωση για ένα τόσο σύνθετο θέμα και αν υπάρχει συμμετοχή των πολιτών.

“Για παράδειγμα, 3 μήνες μετά το πρόγραμμα εκτεταμένης δενδροφύτευσης που κάναμε στην πόλη, διαπιστώσαμε ότι κάποια νεαρά δένδρα βανδαλίστηκαν με σπάσιμο κλαδιών. Παράλληλα, ενώ διαθέτουμε 18 συνεργεία για τα ογκώδη που τα μαζεύουν μέσα σε 3 μέρες , το 90% των συμπολιτών επιλέγει να μην ειδοποιεί για τα μπάζα και τα ογκώδη που κατεβάζει”.

ΑΠΕ-ΜΠΕ