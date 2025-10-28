Γ. Κεφαλογιάννης για 28η Οκτωβρίου: Το «ΟΧΙ» του 1940 είναι το ΟΧΙ της Ελλάδας απέναντι στη σκλαβιά, τον φασισμό και την υποδούλωση - Real.gr

«Το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου παραμένει ζωντανό και σήμερα. Μας καλεί να πορευόμαστε με ενότητα, με πίστη στις δυνάμεις μας και με αφοσίωση στη Δημοκρατία και στην Πατρίδα. Η Ελλάδα μεγαλώνει και προοδεύει όταν οι Έλληνες κρατούν ψηλά τις αξίες της ελευθερίας, του δικαίου και της αλληλεγγύης». Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης σε μήνυμά του για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ακολουθεί το μήνυμα του κ. Κεφαλογιάννη:

«Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα εθνικής μνήμης και υπερηφάνειας. Είναι η μέρα που ο ελληνικός λαός όρθωσε το ανάστημά του απέναντι στον φασισμό και την τυραννία, αποδεικνύοντας ότι η ελευθερία και η εθνική αξιοπρέπεια είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες.

Το «ΟΧΙ» του 1940 είναι το ΟΧΙ της Ελλάδας απέναντι στη σκλαβιά, τον φασισμό και την υποδούλωση. Είναι η φωνή της εθνικής μας ψυχής, που αντηχεί μέχρι σήμερα, υπενθυμίζοντάς μας ότι η ελευθερία κερδίζεται με θάρρος, ενότητα και πίστη στα ιδανικά του έθνους.

Τιμούμε τους ήρωες που πολέμησαν στα βουνά της Πίνδου, τις γυναίκες που στάθηκαν στο πλευρό τους, όλους όσοι θυσιάστηκαν για να ζούμε σήμερα ελεύθεροι. Το παράδειγμά τους μάς εμπνέει και αποτελεί αδιάκοπη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου παραμένει ζωντανό και σήμερα. Μας καλεί να πορευόμαστε με ενότητα, με πίστη στις δυνάμεις μας και με αφοσίωση στη Δημοκρατία και στην Πατρίδα. Η Ελλάδα μεγαλώνει και προοδεύει όταν οι Έλληνες κρατούν ψηλά τις αξίες της ελευθερίας, του δικαίου και της αλληλεγγύης.

Ας εμπνευστούμε από την Ιστορία μας και ας τη μεταδώσουμε στις νέες γενιές. Γιατί η Ελλάδα έχει παρελθόν ένδοξο, παρόν ισχυρό και μέλλον που αξίζει σε έναν λαό που ξέρει να αγωνίζεται, να ενώνεται και να προχωρά με περηφάνια».