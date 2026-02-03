Γ. Μανιάτης: Έργο ΠΑΣΟΚ ο Κάθετος Διάδρομος - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, τονίζει σε ανάρτησή του πως ο Κάθετος Διάδρομος είναι έργο του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή πρόσφατες αναφορές του πρωθυπουργού. – Συγκεκριμένα, ο κ. Μανιάτης αναφέρει ότι τον Δεκέμβριο του 2014 υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας του Κάθετου Διαδρόμου με τους υπουργούς Ενέργειας Βουλγαρίας και Ρουμανίας. – Επίσης, το 2013 εντάχθηκαν στα ενεργειακά έργα ευρωπαϊκής Προτεραιότητας (PCIs) τα δύο πρώτα σημαντικά έργα υλοποίησης του Διαδρόμου: ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB και η μονάδα FSRU της Αλεξανδρούπολης.
Αυτό τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γιάννης Μανιάτης, με αφορμή πρόσφατες αναφορές του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον Κάθετο Διάδρομο και τη γεωπολιτική του σπουδαιότητα.
«Κάλλιο αργά παρά ποτέ, όταν πρόκειται για το καλό της πατρίδας» σημειώνει και προσθέτει:
«Τον Δεκέμβριο 2014, υπογράψαμε με τους υπουργούς Ενέργειας Βουλγαρίας και Ρουμανίας το Μνημόνιο Συνεργασίας του Κάθετου Διαδρόμου. Το 2013 εντάξαμε στα ενεργειακά έργα ευρωπαϊκής Προτεραιότητας PCIs, τα δύο πρώτα σημαντικά έργα υλοποίησης του Κάθετου Διαδρόμου: το πρώτο τμήμα του, τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGB και τη μονάδα τροφοδοσίας υγροποιημένου αερίου FSRU της Αλεξανδρούπολης».