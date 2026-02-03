Quantcast
Γ. Μανιάτης: Έργο ΠΑΣΟΚ ο Κάθετος Διάδρομος - Real.gr
real player

Γ. Μανιάτης: Έργο ΠΑΣΟΚ ο Κάθετος Διάδρομος

13:54, 03/02/2026
Γ. Μανιάτης: Έργο ΠΑΣΟΚ ο Κάθετος Διάδρομος

Σύνοψη από το

  • Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, τονίζει σε ανάρτησή του πως ο Κάθετος Διάδρομος είναι έργο του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή πρόσφατες αναφορές του πρωθυπουργού. – Συγκεκριμένα, ο κ. Μανιάτης αναφέρει ότι τον Δεκέμβριο του 2014 υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας του Κάθετου Διαδρόμου με τους υπουργούς Ενέργειας Βουλγαρίας και Ρουμανίας. – Επίσης, το 2013 εντάχθηκαν στα ενεργειακά έργα ευρωπαϊκής Προτεραιότητας (PCIs) τα δύο πρώτα σημαντικά έργα υλοποίησης του Διαδρόμου: ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB και η μονάδα FSRU της Αλεξανδρούπολης.
«Ο Κάθετος Διάδρομος είναι έργο ΠΑΣΟΚ από το 2013-2014» και «έπρεπε να περάσουν 12 ολόκληρα χρόνια ελληνικής κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας, για να ξυπνήσει επιτέλους η σημερινή κυβέρνηση (προφανώς μετά το "drill baby drill"), ώστε ξαφνικά να ανακαλύψει τη σπουδαιότητά του και τώρα να τρέχει να καλύψει τον χαμένο χρόνο και να τον εκμεταλλευτεί και επικοινωνιακά».

Αυτό τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γιάννης Μανιάτης, με αφορμή πρόσφατες αναφορές του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον Κάθετο Διάδρομο και τη γεωπολιτική του σπουδαιότητα.

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ, όταν πρόκειται για το καλό της πατρίδας» σημειώνει και προσθέτει:

«Τον Δεκέμβριο 2014, υπογράψαμε με τους υπουργούς Ενέργειας Βουλγαρίας και Ρουμανίας το Μνημόνιο Συνεργασίας του Κάθετου Διαδρόμου. Το 2013 εντάξαμε στα ενεργειακά έργα ευρωπαϊκής Προτεραιότητας PCIs, τα δύο πρώτα σημαντικά έργα υλοποίησης του Κάθετου Διαδρόμου: το πρώτο τμήμα του, τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGB και τη μονάδα τροφοδοσίας υγροποιημένου αερίου FSRU της Αλεξανδρούπολης».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Η διαδρομή των δραστών στην απαγωγή του 27χρονου - Τον κράτησαν έξι ημέρες και τον σκότωσαν

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Η διαδρομή των δραστών στην απαγωγή του 27χρονου - Τον κράτησαν έξι ημέρες και τον σκότωσαν

10:27 03/02
Κωνσταντοπούλου στο Kontra24: «Κότα» ο Aδωνις, θα μπορούσε να μου κάνει μήνυση εδώ και τρεις μήνες - Γεωργιάδης στον realfm: Μήνυση θα της κάνω για τα περί δόλου στη «Βιολάντα»

Κωνσταντοπούλου στο Kontra24: «Κότα» ο Aδωνις, θα μπορούσε να μου κάνει μήνυση εδώ και τρεις μήνες - Γεωργιάδης στον realfm: Μήνυση θα της κάνω για τα περί δόλου στη «Βιολάντα»

09:57 03/02
Εξαφάνιση Λόρας: Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ. ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

Εξαφάνιση Λόρας: Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ. ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

11:41 03/02
Οι οδηγοί κόβουν το αλκοόλ - Νέο σχέδιο ελέγχων

Οι οδηγοί κόβουν το αλκοόλ - Νέο σχέδιο ελέγχων

07:04 03/02
Κώστας Σόμμερ: «Το προλάβαμε στο τσακ» – Η σύζυγός του μιλά για την περιπέτεια της υγείας του

Κώστας Σόμμερ: «Το προλάβαμε στο τσακ» – Η σύζυγός του μιλά για την περιπέτεια της υγείας του

13:00 03/02
Ελίνα Σουρνοπούλου - Γιώργος Ευγενίδης: Νέο κεφάλαιο στη ζωή τους

Ελίνα Σουρνοπούλου - Γιώργος Ευγενίδης: Νέο κεφάλαιο στη ζωή τους

07:03 03/02
«Δεν ήμουν μεθυσμένος, ακολούθησα το GPS» - Tι ισχυρίζεται ο μπασκετμπολίστας που συνελήφθη να οδηγεί στις γραμμές του τρένου

«Δεν ήμουν μεθυσμένος, ακολούθησα το GPS» - Tι ισχυρίζεται ο μπασκετμπολίστας που συνελήφθη να οδηγεί στις γραμμές του τρένου

12:34 03/02
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντούροφ: Τίτλοι τέλους

Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντούροφ: Τίτλοι τέλους

07:06 02/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved