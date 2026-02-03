Γ. Μανιάτης: Έργο ΠΑΣΟΚ ο Κάθετος Διάδρομος - Real.gr

«Ο Κάθετος Διάδρομος είναι έργο ΠΑΣΟΚ από το 2013-2014» και «έπρεπε να περάσουν 12 ολόκληρα χρόνια ελληνικής κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας, για να ξυπνήσει επιτέλους η σημερινή κυβέρνηση (προφανώς μετά το "drill baby drill"), ώστε ξαφνικά να ανακαλύψει τη σπουδαιότητά του και τώρα να τρέχει να καλύψει τον χαμένο χρόνο και να τον εκμεταλλευτεί και επικοινωνιακά».

Αυτό τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γιάννης Μανιάτης, με αφορμή πρόσφατες αναφορές του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον Κάθετο Διάδρομο και τη γεωπολιτική του σπουδαιότητα.

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ, όταν πρόκειται για το καλό της πατρίδας» σημειώνει και προσθέτει:

«Τον Δεκέμβριο 2014, υπογράψαμε με τους υπουργούς Ενέργειας Βουλγαρίας και Ρουμανίας το Μνημόνιο Συνεργασίας του Κάθετου Διαδρόμου. Το 2013 εντάξαμε στα ενεργειακά έργα ευρωπαϊκής Προτεραιότητας PCIs, τα δύο πρώτα σημαντικά έργα υλοποίησης του Κάθετου Διαδρόμου: το πρώτο τμήμα του, τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGB και τη μονάδα τροφοδοσίας υγροποιημένου αερίου FSRU της Αλεξανδρούπολης».