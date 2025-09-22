Γ.Μυλωνάκης: Απορώ πως κάποιοι ισχυρίζονται ότι έχουν μήνυμα από το κινητό μου - Real.gr

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ διέψευσε ότι ενημέρωσε βουλευτές της Ν.Δ πως παρακολουθούνται.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Σαφή υπαινιγμό πως μήνυμα που έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο άφησε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης γύρω από την υπόθεση ενημερωτικού σημειώματος που έλαβε από συνεργάτη του στην Προεδρία της Κυβέρνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου η οποία του ζήτησε να καταθέσει στη Βουλή υπόμνημα που έλαβε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μυλωνάκης είπε: «Δεν υπήρξε κανένα υπόμνημα σημαίνοντος στελέχους. Το έγγραφο δεν είναι υπόμνημα. Είναι ενημερωτικό σημείωμα και έτσι το κατονομάζει και ο συντάκτης του. Δεν έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά του εγγράφου. Δεν έχει αποδέκτη. Ο συντάκτης του δε, δεν είναι κάποιος στέλεχος υπουργείου, είναι συνεργάτης μας στην Προεδρία της Κυβέρνησης για τα αγροτικά ζητήματα. Στην πραγματικότητα είναι ένα είδος non paper. Εστάλη στο κινητό μου τηλέφωνο στις 15/6 μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Αυτό μου προκαλεί ερωτήματα πως κάποιοι το κατέχουν. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον κ. Μυλωνάκη κατηγορώντας τον για υπεξαγωγή εγγράφου καθώς υποστήριξε ότι το έγγραφο έχει συνταχθεί από δημόσιο υπάλληλο. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε να ρωτά τον υφυπουργό αν είχε ενημερώσει τον κ. Μπουκώρο ότι παρακολουθείτο στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για αυτό δεν υπουργοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2024.

«Ο κ. Μπουκώρος το έχει πει. Σας ρωτώ συγκεκριμένα. Γνωρίζατε ή όχι ότι παρακολουθείτο ο κ. Μπουκώρος; Γνωρίζατε ή όχι την εμπλοκή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην έρευνα; Κύριε Μυλωνάκη έχετε ήδη διαπράξει υπεξαγωγή εγγράφου. Η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών είναι χοντρή παραβίαση» είπε η κα Κωνσταντοπούλου.

Ο κ. Μυλωνάκης θύμισε στην κα Κωνσταντοπούλου πως ήδη έχει διαψεύσει με δημόσια ανάρτηση τα περί ενημέρωσης βουλευτών για περιεχόμενο νόμιμων επισυνδέσεων ζητώντας από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να του υποδείξει πότε κ. Μπουκώρος είπα αυτά που η ίδια υποστηρίζει ότι είπε. “Η απάντηση είναι ότι θα ψάξετε αλλά δεν θα βρείτε γιατί δεν το έχει πει. Ξέρετε που έχει ειπωθεί; Σε ευφάνταστα δημοσιεύματα. Σας το λέω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Δεν ενημέρωσα κανέναν και δεν είχα καμία γνώση νόμιμων επισυνδέσεων. Αυτή είναι η αλήθεια” πρόσθεσε .

“ Η τακτική σας είναι γνωστή. Πες πες πάντα κάτι μένει. Μετά λέτε, παρακολουθούμε τους ευρωπαίους εισαγγελείς. Δεν έχετε κανένα όριο; Μας λέτε ότι ο κ. Μπουκώρος δεν υπουργοποιήθηκε στο ανασχηματισμό του Ιουνίου 2024. Δηλαδή δεν υπουργοποιήθηκε τότε, μετά το ξεχάσαμε και υπουργοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2025. Καταλαβαίνω ότι η στάση σας μπορεί να θεωρείτε ότι πουλάει. Αυτά τα ψεύδη προς άγρα δικών σας ψήφων όχι εδώ .Ούτε θα δεχθούμε να ρίχνετε τόνους λάσπης επειδή αυτό είναι το μόνο που ξέρετε να κάνετε” κατέληξε.