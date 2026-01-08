Γ. Οικονόμου: Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου - Real.gr

"Είμαστε μεγάλο έθνος και δεν πρέπει να παραδώσουμε λιγότερα στην επόμενη γενιά"

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Από την αφετηρία του διεθνούς δικαίου και τα όριά του σε έναν κόσμο όπου η ισχύς συχνά προηγείται των κανόνων, επέλεξε να ξεκινήσει την ομιλία του ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Οικονόμου, στη συζήτηση στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο που αφορά τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων. Συνδέοντας τις θεωρητικές αρχές με την ωμή διεθνή πραγματικότητα και τις πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης ο Νικολάς Μαδούρο, επισημαίνοντας ότι, παρά τη διεθνή απονομιμοποίησή του, «ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα» και ότι το πώς ασκείται η ισχύς έχει εξίσου κρίσιμη σημασία με το τι επιδιώκεται.

Η αναφορά αυτή λειτούργησε ως γέφυρα προς το βασικό επιχείρημα της κυβερνητικής πλευράς: ότι σε έναν κόσμο όπου «η ισχύς συχνά παράγει δίκαιο», καμία χώρα δεν μπορεί να επικαλείται το διεθνές δίκαιο αν δεν διαθέτει την απαραίτητη αποτρεπτική ικανότητα. Ο εισηγητής της Ν.Δ. έφερε ως επιπλέον παραδείγματα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις συζητήσεις για τον τρόπο λήξης των εχθροπραξιών, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αμυντική αυτονομία δεν είναι θεωρητική επιλογή, αλλά υπαρξιακή ανάγκη.

Συνδέοντας τα παραπάνω με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου και την ανάγκη για ισχυρές ένοπλες δυνάμεις ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι ο ελληνισμός πάει μπροστά στηριζόμενος σε μια απλή αρχή: αρνούμαστε να παραδώσουμε στους επόμενους λιγότερα από όσα παραλάβαμε από τους προηγούμενους. “Αυτή η αρχή συνιστά την ταυτότητά μας. Η πίστη στα ιερά και τα όσια, ο πατριωτισμός, η αυταπάρνηση, η ακεραιότητα, η προσήλωση στο έθνος, η αυτοθυσία και το δίκιο είναι τα δομικά στοιχεία του είναι μας. Ο Σεφέρης στέκεται στη φράση του Μακρυγιάννη: «Θα χαθούμε γιατί αδικήσαμε». Αλλά δεν πρέπει να επιτρέψουμε ούτε να αδικηθούμε. Γιατί και τότε θα χαθούμε. Να γιατί οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις είναι όρος επιβίωσης για την Ελλάδα” είπε και πρόσθεσε : “Οι Ένοπλες Δυνάμεις οφείλουν και μπορούν να δείξουν το δρόμο για ένα έξυπνο κράτος. Η αίσθηση καθήκοντος και αυταπάρνησης των στελεχών τους, μας έφερε ως εδώ και θα μας πάει και παρακάτω. Δεν μπορούμε να είμαστε ένα μεγάλο κράτος, σε αριθμούς. Αλλά μπορούμε και οφείλουμε να είμαστε ένα έξυπνο και αποτελεσματικό κράτος, αντάξιο να υπηρετήσει ένα μεγάλο έθνος.Γιατί μεγάλο έθνος είμαστε”.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα, όπως υπογράμμισε, καλείται να διαβάσει ρεαλιστικά το περιβάλλον ασφάλειας στο οποίο κινείται: από τη διαρκή απειλή που αποτυπώνεται στο casus belli και το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας», έως τη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας σε πολλαπλά μέτωπα και την ενίσχυση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Παράλληλα, τόνισε ότι το πεδίο αμυντικού ενδιαφέροντος της χώρας έχει διευρυνθεί, καλύπτοντας πλέον και περιοχές νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου, ενώ οι ενεργειακές διαδρομές και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στα Βαλκάνια δημιουργούν νέες υποχρεώσεις.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Γιάννης Οικονόμου παρουσίασε το νομοσχέδιο ως μια συνολική, ριζοσπαστική αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων, με επίκεντρο τον «πολυτιμότερο πόρο» τους: το ανθρώπινο δυναμικό. Ανέλυσε τους τέσσερις βασικούς άξονες της μεταρρύθμισης, που αφορούν τη νέα υπηρεσιακή σταδιοδρομία, το νέο μισθολόγιο, την αναβάθμιση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και το νέο μοντέλο θητείας και εφεδρείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις στρεβλώσεις της υφιστάμενης κατάστασης, με χαρακτηριστικά στοιχεία για την αντιστροφή της ιεραρχικής πυραμίδας, τις μαζικές προαγωγές χωρίς οργανικές θέσεις και ένα σύστημα αξιολόγησης που, όπως σημείωσε, βαθμολογούσε σχεδόν το σύνολο των στελεχών με άριστα. Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον εισηγητή, επιχειρεί να αποκαταστήσει τη λειτουργικότητα και τη δικαιοσύνη, συνδέοντας την εξέλιξη και τις αποδοχές με τα πραγματικά καθήκοντα και τα χρόνια υπηρεσίας.

Στο ίδιο πνεύμα, παρουσίασε τις αλλαγές στη θητεία και στην εφεδρεία ως απάντηση σε μια πραγματικότητα χαμηλής εκπαίδευσης, μαζικών απαλλαγών και περιορισμένης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, υπογραμμίζοντας ότι ζητούμενο είναι η επιχειρησιακή αναβάθμιση αλλά και η ισονομία.

Κλείνοντας, ο κ. Οικονόμου έθεσε το δίλημμα σε πολιτικό και ιστορικό επίπεδο: αν η χώρα θα συνεχίσει να αναβάλλει δύσκολες αποφάσεις ή αν θα προχωρήσει σε μια βαθιά αναδιάρθρωση που θα της επιτρέψει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις. Όπως σημείωσε, οι Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο ενός «έξυπνου και αποτελεσματικού κράτους», ικανού να στηρίξει την εθνική στρατηγική σε έναν κόσμο αυξημένης αβεβαιότητας.