Γ. Οικονόμου: Ζήτημα εθνικής ασφαλείας και επιβίωσης της χώρας η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα - Real.gr

Άρχισε στη Βουλή η συζήτηση για την επιτροπή του πρωτογενούς τομέα

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας και επιβίωσης της χώρας περιέγραψε την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου, κατά τη συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής που θα αναλάβει τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη μελισσοκομία. Ο κ. Οικονόμου ο οποίος αναμένεται να είναι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής που θα συσταθεί έπειτα από πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έθεσε ως αφετηρία την ανάγκη η Ελλάδα «να ξαναγίνει παραγωγική χώρα», επισημαίνοντας ότι η επισιτιστική και υδατική αυτονομία δεν αποτελούν απλώς αναπτυξιακούς στόχους, αλλά όρους εθνικής επιβίωσης. Όπως υπογράμμισε, η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, να δώσει πνοή στην περιφέρεια και να λειτουργήσει ως ανάχωμα στη δημογραφική κρίση και την ερήμωση της υπαίθρου.

Ιδιαίτερα αιχμηρός υπήρξε ο βουλευτής απέναντι στη μέχρι σήμερα πρακτική άσκησης αγροτικής πολιτικής διαχρονικά και διακομματικά . Αναγνώρισε ότι τα προβλήματα που οδήγησαν στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις –από τις δυσλειτουργίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και το υψηλό κόστος παραγωγής έως τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής– είναι υπαρκτά και σοβαρά. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η αντιμετώπισή τους συχνά οδηγεί σε «διαχείριση έντασης και αποσπασματικές εξαγγελίες υπό πίεση».

«Το αποτέλεσμα είναι η ανακύκλωση της κρίσης, χωρίς ουσιαστική μεταβολή», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η αγροτική πολιτική έχει μετατραπεί σε μηχανισμό κατευνασμού και όχι σε εργαλείο ανασυγκρότησης. Τα έκτακτα μέτρα και οι οριζόντιες ενισχύσεις, όπως είπε, απλώς αναβάλλουν τις συνέπειες, χωρίς να αγγίζουν τις αιτίες των διαρθρωτικών προβλημάτων.

Ο κ. Οικονόμου ανέδειξε με αριθμούς και παραδείγματα τις χρόνιες αδυναμίες του πρωτογενούς τομέα: απώλεια του 22% της αγροτικής γης από το 2008 έως το 2023, μικρό και κατακερματισμένο κλήρο σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, έλλειψη εργατικών χεριών, καλλιέργειες χαμηλής προστιθέμενης αξίας, καθυστερήσεις σε εγγειοβελτιωτικά έργα και εξάρτηση από εισαγόμενα αγροτικά εφόδια.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο θεσμικό πλαίσιο, επισημαίνοντας τον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων και τη χαμηλή θέση του αρμόδιου Υπουργείου στην κυβερνητική ιεραρχία, γεγονός που –όπως είπε– αποδυναμώνει τη δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης στο πεδίο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η διακομματική επιτροπή, σύμφωνα με τον βουλευτή της Ν.Δ., μπορεί να αποτελέσει το όχημα για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης, δεκαετούς εθνικής στρατηγικής, ανεξάρτητα από κυβερνητικές εναλλαγές. Το πλάνο που περιέγραψε περιλαμβάνει οργανωμένες ακροάσεις, συνεργασία με εμπειρογνώμονες, περιφερειακές διαβουλεύσεις σε όλη τη χώρα, ψηφιακή πλατφόρμα συμμετοχής και άνοιγμα της συζήτησης σε θεσμικούς φορείς, παραγωγούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, αλλά και καινοτόμες επιχειρήσεις.

Στόχος, όπως τόνισε, είναι μια συζήτηση χωρίς ταμπού και καταστροφολογία, που θα οδηγήσει σε εφαρμόσιμες πολιτικές, βασισμένες σε πραγματικά δεδομένα για τις καλλιέργειες, τις υποδομές, τις αγορές και τη νέα ΚΑΠ.

H συνεδρίαση άρχισε με ένταση καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης προέταξαν διαδικαστικές διαφωνίες και κατήγγειλαν ως προσχηματικό το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τους αγρότες . Από την πλευρά της ΝΔ ο κ. Νότης Μηταράκης σχολιάζοντας την στάση της αντιπολίτευσης είπε: “αντί να προσέλθουν τα κόμματα με ουσιαστικές προτάσεις, ψάχνουν μια δικαιολογία για να αποφύγουν τον διάλογο. Έχει κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση από τον πρωθυπουργό για σύσταση διακομματικής επιτροπής και είναι μόνη που κατατέθηκε”.

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος διαφώνησε με την συγκρότηση κοινοβουλευτικής επιτροπής αντιπροτείνοντας την δημιουργία εθνικής επιτροπής.

“Δεν συμφωνήσαμε με την διαδικασία που εισάγεται η σημερινή συζήτηση. Καταθέτουμε αίτημα και πρόταση εθνικού διαλόγου για την συγκρότηση εθνικής επιτροπής με σαφή δομή και χρονοδιάγραμμα. Το πόρισμα της θα κατατεθεί στην Βουλή. Ζητάμε η πρότασή μας να τεθεί σε ψηφοφορία. Η κυβέρνηση έρχεται με καθυστέρηση 7 ετών να ομολογήσει ότι δεν έχει κάνει τίποτα” είπε χαρακτηριστικά.

Από το προεδρείο της Βουλής πάντως, ο κ. Θανάσης Μπούρας εξήγησε στον κ. Μάντζο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κατέθεσε την πρόταση του στην Διάσκεψη των Προέδρων προκειμένου να συμπεριληφθεί στην συνολική συζήτηση της Ολομέλειας.

“Η Διάσκεψη Προέδρων κύριοι είχε μια πρόταση. Επι μιας προτάσεως πήρε την απόφαση της. Δεν υπήρχε άλλη πρόταση. Αν θέλατε θα τις είχατε καταθέσει στη Διάσκεψη” είπε.

Να σημειωθεί ότι στην Διάσκεψη των Προέδρων, που αποτελεί το επίσημο όργανο για τον προγραμματισμό των κοινοβουλευτικών εργασιών, εισήχθη μόνο η πρόταση της ΝΔ επι της οποίας διαφωνία εξέφρασε μόνο το ΚΚΕ.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς σημειώνοντας: “εμείς δεν υποβιβάζουμε το θέμα σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή όπως προτείνει ο Κ. Μητσοτάκης”.

“Με καθαρό τρόπο το ΚΚΕ διαφώνησε με αυτή την κοροϊδία της διακομματικής επιτροπής. Η επιτροπή ηήαν και είναι για αντιπερισπασμό στον ηρωικό αγώνα της αγροτιάς που υπονόμευσε η κυβέρνηση” είπε η κυρία Διαμάντω Μανωλάκου ενώ την διαφωνία της εξέφρασε και η κυρία Μερόπη Τζούφη από την Νέα Αριστερά.

Ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε πως “η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την Βουλή όπως και τους αγρότες. Μας κοροϊδεύει” ενώ για προσχηματική πρόταση μίλησε ο κ. Σπύρος Τσιρώνης απο την Νίκη. Τέλος ο κ. Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε “πρωτοφανή” τον τρόπο συζήτησης της πρότασης.