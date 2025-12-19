Γ. Σακελλαρίδης στο Kontra 24 για το μανιφέστο Τσίπρα: Είναι υπεύθυνος και για τα καλά και για τα κακά στην Αριστερά - Real.gr

Στην εκπομπή Κontra24 του Κontra Channel με τη Λουκία Γκάτσου, μίλησε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κος Σακελλαρίδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εμπαίζει τους αγρότες ενώ σχολίασε και τις εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς και το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα.

«Ο Αλέξης Τσίπρας, κακά τα ψέματα και για τα κακά και για τα καλά, είναι ο βασικός αρχιτέκτονας όλου αυτού του πολιτικού συστήματος του προοδευτικού κόσμου. Δεν λέω ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη, αλλά εντάξει, κακά τα ψέματα», σημείωσε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Είναι υπεύθυνος και για καλά και για τα κακά, θέλω να είμαι δίκαιος όσο μπορώ. Αλλά είναι υπεύθυνος και για πολλά απ’ όσα συμβαίνουν σήμερα», είπε αναφερόμενος και στο επεισόδιο του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά με τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο.

Παράλληλα, εξέφρασε τη διαφωνία του στο ενδεχόμενο η Νέα Αριστερά να αφομοιωθεί από ένα πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.