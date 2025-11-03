Γ.Στρατάκος: Δεν έπαιρνα στα σοβαρά τα διάφορα που έλεγε ο Ξυλούρης - Αρνήθηκε θεσμική αρμοδιότητα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην γ.γ του Υπουργείου - Real.gr

Αρνήθηκε κάθε θεσμική αρμοδιότητα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γ.Στρατάκος, ο οποίος καταθέτει σήμερα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

«Δεν ήταν στα καθήκοντα μου. Ουδέποτε άσκησα πίεση ή έδωσα εντολή στην διοίκηση του οργανισμού για έκνομη πράξη» ανέφερε.

Το όνομα του κ. Στρατάκου είχε αναφερθεί αρκετές φορές στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή καθώς υπήρχαν πολλές συνομιλίες του με τον Γ.Ξυλούρη , τον γνωστό «φραπέ».

Ο κ. Στρατάκος παραδέχθηκε ότι είχε επικοινωνήσει με τον τότε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο για υπόθεση του Γιώργου Ξυλούρη, όχι όμως για να ζητήσει το «ξεμπλοκάρισμα» των ΑΦΜ του αλλά για να μάθει το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων.

Αιτιολόγησε τις πολλές συνομιλίες με τον κ. Ξυλούρη επειδή είχε πολλαπλό θεσμικό ρόλο ως πρόεδρος συνεταιρισμών και του συνδέσμου ελληνικής κτηνοτροφίας , παραδέχθηκε όμως ότι το ύφος και η ορολογία στις συνομιλίες δεν αρμόζει σε γενικό γραμματέα Υπουργείου . «Το πρόβλημά του κ.Ξυλούρη ήταν ότι βρίσκονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα δεσμευμένος χωρίς να ολοκληρώνονται οι έλεγχοι. Το ερώτημα που έθεσα στον κ. Σημανδράκο ήταν πότε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος του».

Παράλληλα ο κ. Στρατάκος απαντώντας σε ερωτήσεις της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ) για το περιεχόμενο των συνομιλιών του με τον Γ. Ξυλούρη και ιδίως για τους λόγους που δεν αντέδρασε όταν ο συνομιλητής του είπε «αν σκότωνα την Τυχεροπούλου τώρα θα ήμουν έξω», είπε «ο Ξυλούρης έλεγε διάφορα. Τα περισσότερα από τα λεγόμενα του δεν τα εκλάμβανα ως σοβαρά, ένα από αυτά ήταν και αυτό».