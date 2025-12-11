Γ.Ξυλούρης: Άλλο είναι το παρατσούκλι μου και όχι φραπές, Τζιτζή με φωνάζουν - Real.gr

Εμφανής ήταν η δυσαρέσκεια του κ.Ξυλούρη κάθε φορά που οι βουλευτές τον αποκαλούσαν ή του επεσήμαιναν ότι το παρατσούκλι του είναι φραπές.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ερωτήσεις του Νάσου Ηλιόπουλου ο κ. Ξυλούρης γύρισε με απότομο ύφος και είπε: «Φραπέ αλλού, όχι σε μένα, Ξυλούρης λέγομαι».

Μετά από πέντε ώρες κατάθεσης πάντως και απαντώντας σε ερωτήσεις της κ.Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ αποκάλυψε ότι το πραγματικό του παρατσούκλι δεν είναι φραπές.

Η κα Λιακούλη τον ρώτησε αν το «φραπές» βγήκε επειδή όπως λένε στην Κρήτη περίμενε τους Υπουργούς κρατώντας ένα ποτήρι φραπέ. «Τι είναι αυτά; Είναι σοβαρά; Ο Βελόπουλος το έβγαλε και κόλλησε. Έχω παρατσούκλι αλλά δεν είναι φραπές. Άλλο είναι. Τζιτζή με φωνάζουν».

