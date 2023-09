Γ. Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα, με πυξίδα το Διεθνές Δίκαιο, συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε από την Νέα Υόρκη ότι η Ελλάδα συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.

Με γνώμονα αφενός την προαγωγή των θέσεων της Ελλάδας και αφετέρου την προώθηση της υποψηφιότητας της Ελλάδας για τη θέση μη-μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-26, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε σε πολυμερείς συναντήσεις, εκδηλώσεις και διμερείς επαφές, σύμφωνα με τον απολογισμό της συμμετοχής του στην 78η Γενική Συνέλευση ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και της επίσκεψής του σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Βοστώνης.

Ειδικότερα, ως προς τις επαφές με αξιωματούχους διεθνών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών Οργανισμών, ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον πρόεδρο της 78ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, Ντένις Φράνσις, τον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Τζασεμ αλ Μπαντάουι, τη γενική γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μαρίγια Πεϊτσίνοβιτς και την επίτροπο της ΕΕ για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, Ίλβα Γιόχανσον. Συνόδευσε, επίσης, τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Επίσης, ο κ. Γεραπετρίτης πραγματοποίησε σειρά επαφών, με αντικείμενο την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια. Ειδικότερα, συμμετείχε σε τριμερή συνάντηση υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, σε τριμερείς συναντήσεις υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας – Κύπρου - Αιγύπτου και αντίστοιχα, Ιορδανίας. Είχε, επίσης, διμερείς επαφές με τους ομολόγους του της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Λιβάνου.

Ως προς τα Βαλκάνια, ο υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε σε τετραμερή συνάντηση υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας – Κροατίας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας και στη Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP). Διμερείς επαφές είχε με τον ομόλογό του της Σερβίας και την Κοσοβάρα υπουργό Εξωτερικών.

Ακόμα, ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας και συμμετείχε στη συνάντηση του προέδρου της Τουρκίας, με τον πρωθυπουργό. Στη συνάντηση αυτή, συζητήθηκε ο οδικός χάρτης για τα επόμενα βήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με ορίζοντα την 7η Δεκεμβρίου, οπότε και θα συγκληθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο των διεθνών συναντήσεων και εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν κατά την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου, ο υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε: Στην ανοιχτή συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Ουκρανία, στην εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή (The Peace Day Effort – A new Effort for the Middle East), σε συζήτηση με την ηγεσία του American Jewish Committee, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων των υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών της Ε.Ε., στην υπουργική συνάντηση με θέμα την 25η επέτειο της υιοθέτησης του Καταστατικού της Ρώμης για την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Ministerial Roundtable “Review of the Rome Statute”), στην υπουργική συνάντηση για τη Σύνοδο Κορυφής για το Μέλλον (Preparatory Ministerial Meeting for the Summit of the Future), στην υπογραφή της Εφαρμοστικής Συμφωνίας στη Σύμβαση των Η.Ε. για το Δίκαιο της Θάλασσας, για την προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας, στο Διατλαντικό δείπνο που οργάνωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Στο πλαίσιο προώθησης της ελληνικής υποψηφιότητας για τη θέση μη-μόνιμου μέλους του ΣΑ του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-26, αλλά και της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων της Ελλάδας, ο υπουργός Εξωτερικών είχε περισσότερες από 20 διμερείς συναντήσεις. Μεταξύ άλλων, συναντήθηκε με τους ομολόγους του της Αρμενίας, της Ελβετίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδονησίας, της Ιορδανίας, του Ιράκ, του Ισημερινού, του Καζακστάν, του Κατάρ, της Κιργιζίας, του Ουζμπεκιστάν, της Παλαιστίνης, του Παναμά, της Σιγκαπούρης, της Σομαλίας και της Τυνησίας.

Παρέστη, τέλος, σε εκδήλωση την οποία διοργάνωσαν οι σύλλογοι και οι οργανώσεις της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επαφές με φορείς της επιστήμης και της καινοτομίας.

Μετά τη Ν. Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης μετέβη στη Βοστώνη, όπου επισκέφθηκε το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης, το Πανεπιστήμιο Tufts και το Πανεπιστήμιο Harvard. Είχε επαφές με Αμερικανούς και Ευρωπαίους ακαδημαϊκούς, καθώς και με εκπροσώπους της ελληνικής Διασποράς και με φορείς, όπως το Δίκτυο Ελληνικής Καινοτομίας (HIN) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Πρoηγμένων Μελετών (HIAS), που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας, της επιστήμης και της καινοτομίας.

Στη Σχολή Δικαίου και Διπλωματίας Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts, σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσε η κάτοχος της έδρας Καραμανλή, καθηγήτρια Φωτεινή Παζαρτζή, ο υπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με ακαδημαϊκούς και φοιτητές για θέματα παγκόσμιου, ευρωπαϊκού και ελληνικού ενδιαφέροντος, καθώς και για τις προτεραιότητες της Ελλάδας ως υποψήφιας για τη θέση μη-μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τη διετία 2025-26.

Στο Πανεπιστήμιο Harvard, ο κ. Γεραπετρίτης ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου. Η ομιλία του είχε θέμα τις παγκόσμιες προκλήσεις και τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, με πυξίδα το Διεθνές Δίκαιο, συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και συμβάλλει θετικά, μέσω της πολυμερούς διπλωματίας, στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ