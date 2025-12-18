Γαλλία – Live η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα FDI HN «Κίμων» - Real.gr

Quantcast
14:05, 18/12/2025
Σε απευθείας μετάδοση τελετή παράδοσης της φρεγάτας «Κίμων» στο ναυπηγείο της Λοριάν της Γαλλίας.

Στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» F – 601 «Κίμων» θα παραστεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

 

