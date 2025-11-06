Γεωργαντάς: Η μετάβαση στο gov.gr πολεμήθηκε - Ζήτησα πειθαρχικό έλεγχο διευθυντών και ο ΟΠΕΚΕΠΕ το απέρριψε - Real.gr

Αποστάσεις από Αυγενάκη για Σημανδράκο.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Την άποψη ότι η μετάβαση των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr πολεμήθηκε τόσο μέσα όσο και έξω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλή ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς.

Ο κ. Γεωργαντάς έκανε λόγο για απροθυμία πολλών να γίνει η μετάβαση στο gov επικεντρώνοντας όμως τις μεγαλύτερες ενστάσεις στα ΚΥΔ, αρκετά εκ των οποίων είναι σήμερα ελεγχόμενα αλλά και από ιδιώτες. Ο κ. Γεωργαντάς υποστήριξε ότι οι ενστάσεις των υπηρεσιακών ήταν κυρίως αγαθές καθώς είχαν να κάνουν με την αγωνία του αν η μετάβαση θα λειτουργήσει. Εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ ωστόσο -είπε- οι αντιδράσεις ήταν έντονες καθώς η μετάβαση στο gov έκοβε τους μεσάζοντες και την παρέμβαση των ιδιωτών.

Αίσθηση προκάλεσε ότι ο κ. Γεωργαντάς αποκάλυψε ότι ζήτησε τον πειθαρχικό έλεγχο διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ επειδή έκαναν μόνο τυπικό και όχι ουσιαστικό έλεγχο των εγγράφων. Ωστόσο σύμφωνα με τον ίδιο ενώ η επιστολή του μπήκε στο Δ.Σ του ΟΠΕΚΕΠΕ απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους.

Αναφερόμενος στον Γ. Ξυλούρη ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι τον γνώρισε στο Υπουργείο ωστόσο μετά από 2-3 συναντήσεις δεν τον ξαναείδε και τον παρέπεμψε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι στις επισυνδέσεις της δικογραφίας ο κ. Ξυλούρης λέει ότι επί Γεωργαντά είχε απαγορευτικό να μπαίνει στο Υπουργείο.

Αίσθηση προκάλεσε επίσης η τοποθέτηση του κ. Γεωργαντά η οποία θεωρήθηκε ως απόσταση από όσα είπε χθες ο κ. Αυγενάκης κατά του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου.

Αναφερόμενος στον κ. Σημανδράκο ο οποίος αργότερα αποπέμφθηκε από τον κ. Αυγενάκη ο κ. Γεωργαντάς δήλωσε απόλυτα βέβαιος ότι η διαδικασία έγινε με σύννομο τρόπο και ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ λειτούργησε εντός του νομίμου πλαισίου . “Είμαι σίγουρη ότι ο κ. Αυγενάκης μας παρακολουθεί” σχολίασε η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ.

Λίγη ώρα αργότερα ο κ. Γεωργαντάς επανήλθε και απαντώντας σε ερώτηση για όσα λέει ο κ. Αυγενάκης για κακές πληρωμές του 2022 ο πρώην Υπουργός είπε ότι δεν έχει στοιχεία πως έγινε κακή πληρωμή.

Όσον αφορά στα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν στη χώρα και ο κ. Αυγενάκης είπε χθες ότι οφείλονται στις ενέργειες Σημανδράκου ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι κατά την άποψή του τα πρόστιμα επιβλήθηκαν λόγω διαχρονικών δομικών παθογενειών.

Κατά τα λοιπά ο κ. Γεωργαντάς αναφέρθηκε σε πέντε καταλυτικές όπως είπε πρωτοβουλίες επί των ημερών του για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ενίσχυση της διαφάνειας στον Οργανισμό.

Συγκεκριμένα:

1) Μεταφορά του ΟΣΔΕ στο κυβερνητικό νέφος (gov.gr).

2) Πάταξη κάθε απόπειρας απόκτησης επιδοτήσεων από επιτήδειους μη νόμιμους δικαιούχους.

Αυτή επιτεύχθηκε με συγκεκριμένα μέτρα όπως:

-η τροποποίηση της εγκυκλίου ελέγχων και η αυστηροποίηση αυτής με σκοπό να ελέγχονται και οι εκτάσεις που δηλώνονται ως βοσκότοποι αλλά και τα αιτούμενα πρόσωπα ως προς τη δραστηριότητά τους. Μόνο για το εθνικό απόθεμα του 2021 δεσμεύθηκαν 2.021 ΑΦΜ.

-η τροποποίηση της ΚΥΑ του 2015 με την οποία προβλέφθηκε για τον αιτούμενο εθνικού αποθέματος η υποχρέωση της ύπαρξης ζωικού κεφαλαίου αλλά και ελάχιστος τζίρος.

-η τροποποίηση στη νέα ΚΑΠ, η οποία εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2022 όπου πλέον για να χαρακτηριστεί μια έκταση ως βοσκότοπος έπρεπε υποχρεωτικά να συνδέεται με ζωικό κεφάλαιο.

Με τον τρόπο αυτό μειώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό το διατεθέν Εθνικό Απόθεμα και εξαλείφθηκαν οι περιπτώσεις των επιτήδειων μη πραγματικών δικαιούχων που επιδίωκαν την απόδοση του.

-το ΜΕΤΡΟ 22 που δόθηκε για την ενίσχυση αγοράς ζωοτροφών το 2023, στο οποίο εισήχθη ως προϋπόθεση η ύπαρξη ελάχιστου τζίρου με αποτέλεσμα από τους 87.086 αιτούντες να δικαιωθούν τελικά μόνο οι 68.180 καθώς οι υπόλοιποι δεν κάλυπταν την ελάχιστη προϋπόθεση πραγματικής παραγωγής.

3) Monitoring.

Η μέθοδος αυτή, που συνεχίζεται και υπό τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023–2027, επιτρέπει την άμεση επαλήθευση των δηλώσεων, για τις φυτικές καλλιέργειες, την πρόληψη λαθών και παρατυπιών και τη στοχευμένη παρέμβαση όπου απαιτείται, διασφαλίζοντας ότι κάθε ενίσχυση φτάνει εκεί όπου πραγματικά πρέπει — στον ενεργό, παραγωγικό αγρότη.

4) Κατάργηση φορέα συντονισμού το 2022.

Το συνολικό όφελος των αγροτών από αυτή την απόφαση ανήλθε σε περίπου τέσσερα εκατομμύρια ευρώ καθώς πλέον οι παραγωγοί δεν υποχρεούνταν να καταβάλουν ποσά ύψους 5 -7 ευρώ ανά αίτηση κατ’ έτος. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτούργησε αυτόνομα, βασιζόμενος στις δικές του δυνάμεις, και πραγματοποίησε πληρωμές –όπως των συνδεδεμένων ενισχύσεων την άνοιξη του 2023– χωρίς εξωτερική τεχνική υποστήριξη, αποδεικνύοντας τη λειτουργική του ενδυνάμωση.

5) Διαβίβαση πλήθους παράνομων πρακτικών στη δικαιοσύνη.

Ο κ. Γεωργαντάς χαρακτηριστικά ανέφερε ότι μετά από εντολή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε αναφορά στον Εισαγγελέα για τη δημιουργία τεχνητών συνθηκών λήψης αυξημένων ενισχύσεων ενός υπευθύνου ΚΥΔ και οκτώ αιτούντων Εθνικού Αποθέματος. Πρόκειται για μία από τις περιπτώσεις για τις οποίες μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων προέκυψε ότι, είχαν υποβληθεί με πανομοιότυπο τρόπο αιτήματα για την κατανομή Εθνικού Αποθέματος 2020 και 2021. Οι αιτούντες δήλωναν σημαντικές εκτάσεις ως βοσκοτόπους σε καλή γεωργική κατάσταση χωρίς να είναι κάτοχοι ζώων. Τόσο αυτή η υπόθεση όσο και άλλες για τις οποίες προέκυψαν ευρήματα, πήραν άμεσα το δρόμο της δικαιοσύνης. Κάποιες, μάλιστα, από αυτές τις υποθέσεις εκδικάζονται αυτές τις μέρες στα δικαστήρια.