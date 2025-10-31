Γεωργιάδης: «Από την πολιτική αντιπαράθεση στην τοξικότητα και στο μίσος» - Real.gr

Σε καταγγελία για λογαριασμό στο Χ προχώρησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ξυπνάω το πρωί και βλέπω ότι ένας χυδαίος λογαριασμός μου έχει στείλει «ευχές» να πάθω καρκίνο εγώ και όλα μου τα αγαπημένα πρόσωπα, επειδή εγκαινίασα ένα σπουδαίο έργο, για τους μικρούς μας ασθενείς, στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Ελπίδα» χθες. Ψάχνω λίγο να δω τι είδους πολιτικό φρούτο είναι και βλέπω ότι είναι φανατικός υποστηρικτής του Κυριάκου Βελόπουλου», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας.

Και συνέχισε: «Ελπίζω ο φίλος μου ο Κυριάκος να βγει και να καταδικάσει αμέσως αυτού του τύπου την πολιτική αντιπαράθεση και κυρίως να καλέσει τους οπαδούς του να αφήσουν την οικογένεια μου απ´έξω. ´Οχι τίποτε άλλο, αλλά έχουν και μεγάλη ευαισθησία στις τραγωδίες στο κόμμα αυτό…από την πολιτική αντιπαράθεση στην τοξικότητα και στο μίσος ντροπή του».