Γεωργιάδης: Είναι χυδαίο αυτό που κάνατε, εξομοιώνετε τον θύτη με το θύμα - Ένταση οn air σε εκπομπή της ΕΡΤ - Real.gr

Ανέβηκαν οι τόνοι στον αέρα της πρωϊνής εκπομπής της ΕΡΤ ανάμεσα στον υπουργός Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον δημοσιογράφο Κώστα Παπαχλιμίντζο.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον υπουργό Υγείας, «γιατί τσακώνεστε μία εβδομάδα τώρα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου» και ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε: «Ο τρόπος που το θέτετε δεν είναι σωστός. Με το να λέτε ότι “τσακωνόμαστε”, μας βάζετε στο ίδιο επίπεδο», ανέφερε, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται για αμοιβαία σύγκρουση αλλά για απάντηση σε επιθέσεις που, όπως είπε, δέχθηκε στη Βουλή και μάλιστα ενώ εκείνος απουσίαζε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν μπορεί να γίνεται, εξομοίωση «θύτη και θύματος».

Όταν ο Κώστας Παπαχλιμίντζος υπενθύμισε πως έχουν κατατεθεί και μηνύσεις, ο υπουργός υποστήριξε ότι η αντιπαράθεση ξεκίνησε ενώ ο ίδιος βρισκόταν στο γραφείο του στο υπουργείο και δεχόταν, όπως είπε, βαριές εκφράσεις εναντίον του από το βήμα της Βουλής.

«Εγώ απάντησα στις ύβρεις. Αυτό το ονομάζετε “τσακωμό”;» διερωτήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Είναι χυδαίο αυτό που κάνατε, να εξομοιώνετε τον θύτη με το θύμα», επανέλαβε.

Για τις αμβλώσεις: «Το ΕΣΥ πρέπει να παρέχει την υπηρεσία»

Αναφερόμενος στο ρεπορτάζ που κάνει λόγο για 46 κλινικές οι οποίες αρνούνται να πραγματοποιήσουν αμβλώσεις, ο υπουργός δήλωσε ότι έχει ζητήσει πλήρη καταγραφή στοιχείων από τις υπηρεσίες του.

Όπως είπε, «το ρεπορτάζ εκ πρώτης όψεως δεν είναι απολύτως ακριβές», σημειώνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται νοσοκομεία χωρίς γυναικολογική κλινική. Τα επίσημα στοιχεία, όπως ανέφερε, θα τα έχει έως την Παρασκευή.

Ξεκαθάρισε πάντως ότι «στην Ελλάδα ζήτημα νομιμότητας των αμβλώσεων δεν τίθεται» και ότι «το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρέχει και πρέπει να παρέχει αυτή την ιατρική πράξη στη γυναίκα που θα την επιλέξει, με την ασφάλεια που πρέπει».

Σχετικά με περιπτώσεις γιατρών που επικαλούνται λόγους συνείδησης, ανέφερε ότι το ζήτημα δεν είναι απλό και ότι πρέπει να εξεταστεί θεσμικά, διευκρινίζοντας ωστόσο πως το νοσοκομείο οφείλει να διασφαλίζει την παροχή της υπηρεσίας.

Για τον θάνατο στη Σαλαμίνα: «Παραβιάστηκε το πρωτόκολλο»



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον θάνατο του μοντέρ του MEGA στη Σαλαμίνα, ο οποίος – σύμφωνα με καταγγελία – αποχώρησε από το Κέντρο Υγείας χωρίς να διακομιστεί με ασθενοφόρο, παρά το ότι το καρδιογράφημα έδειχνε έμφραγμα σε εξέλιξη.

Ο υπουργός γνωστοποίησε ότι έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), επισημαίνοντας: «Είναι προφανές ότι εδώ έχουμε ιατρικό λάθος. Παραβιάστηκε το πρωτόκολλο».

Όπως ανέφερε, στο Κέντρο Υγείας υπήρχαν γιατροί και νοσηλευτές, έγινε καρδιογράφημα που έδειξε ισχαιμικό επεισόδιο, ωστόσο δεν έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ. «Δεν υπάρχει καταγεγραμμένη κλήση στο ΕΚΑΒ», τόνισε.

Κατά τον υπουργό, ο γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι ο ασθενής επέμενε να αποχωρήσει, ωστόσο ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως «δεν έπρεπε να τον αφήσουν να φύγει».

Έργα και παρεμβάσεις στο ΕΣΥ



Ο υπουργός Υγείας μεταξύ άλλων υπογράμμισε πως «μέσα στο 2026 θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών» και παρουσίασε σειρά παρεμβάσεων:

Ανακατασκευή του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, το οποίο – όπως είπε – «γίνεται πρακτικά ολοκαίνουργιο» με πόρους από Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ και ιδιωτική χορηγία.

Νέα ψυχιατρική κλινική στη Μυτιλήνη, που εγκαινιάζεται την Παρασκευή.

Επεκτάσεις και ανακαινίσεις ψυχιατρικών κλινών στην Αττική, σημειώνοντας ότι τα ψυχιατρικά περιστατικά παρουσιάζουν αύξηση.

Μεγάλη ιδιωτική δωρεά για το νοσοκομείο ΚΑΤ, με κατασκευή νέου κτιρίου χειρουργείων, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του νοσοκομείου.

Όπως είπε, «δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης», υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο Υγείας βρίσκεται πρώτο σε απορρόφηση πόρων.

Προληπτικός έλεγχος για νεφρική δυσλειτουργία



Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για νεφρική δυσλειτουργία, επισημαίνοντας ότι έχουν σταλεί 1.758.000 μηνύματα σε πολίτες που, βάσει αλγορίθμου στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο.

Η εξέταση παρέχεται δωρεάν έως 30 Ιουνίου. Όπως είπε, η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αποτρέψει την εξέλιξη σε αιμοκάθαρση.

Προσλήψεις και διαγνωστικά κέντρα



Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι εντός της εβδομάδας προκηρύσσονται 4.000 θέσεις γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.

Για το ζήτημα των διαγνωστικών κέντρων και του clawback, υποστήριξε ότι το ποσοστό επιστροφών έχει μειωθεί από 44% σε 28% και ότι στόχος είναι να πέσει κάτω από 20% το 2026.

Για τα προγράμματα κατάρτισης



Ερωτηθείς για τα προγράμματα κατάρτισης επί θητείας του στο Υπουργείο Εργασίας, δήλωσε ότι από τα ενταγμένα έργα της ΓΣΕΕ υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα, το οποίο – όπως είπε – ελέγχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε απορρόφηση 11 εκατ. ευρώ.

«Όχι μόνο έχει γίνει και έχει ελεγχθεί, αλλά έχει πάρει και βραβείο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανέφερε.

Για τις υπόλοιπες καταγγελίες σημείωσε ότι αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Για το δυστύχημα στη Βιολάντα

Ερωτηθείς για τα σχόλιά του το πρώτο πρωινό μετά το τραγικό δυστύχημα και κατά τα οποία αναπαρήγαγε στοιχεία που είχαν ήδη δημοσιευθεί για τη δραστηριότητα της εταιρείας (βραβεία, πατέντες, εξαγωγική δραστηριότητα) — επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι πρέπει να αναμένονται τα πορίσματα της Πυροσβεστικής απάντησε ο κ. Γεωργιάδης.

Τόνισε μάλιστα ότι δεν μπορεί να γίνεται λόγος για συγκάλυψη, καθώς ο ιδιοκτήτης έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες.

Αναφορά σε εσωκομματικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ



Η συζήτηση έκλεισε με αναφορά στις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και τη διαγραφή βουλευτή, κ. Παρασκευαΐδη με τον υπουργό να αποδίδει την κίνηση σε εσωκομματικούς συσχετισμούς και παρασκήνιο στην εκλογική περιφέρεια.

Πιο αναλυτικά ο κ. Γεωγριάδης ανέφερε χαρακτηριστικά πως «του την είχαν στημένη του κ. Παρασκευαΐδη, γιατί στην περιφέρεια που εκλέγεται, στη Μυτιλήνη έχει επιλέξει να κατέβει ο στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, Παναγιώτης Δουδωνής» προσθέτοντας που δεν είχε καμία πιθανότητα εκλογής αν κατέβαινε και ο κ. Παρασκευαΐδη