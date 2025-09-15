Γεωργιάδης για Novartis: Προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, θα ζητήσει κανείς συγγνώμη; - Real.gr

Για «ημέρα δικαίωσης» έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis.

«Ημέρα Δικαίωσης η σημερινή για όλους εμάς που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, για να κερδίσουν τις εκλογές», αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης και σημειώνει:

«Ένοχοι, ψεύτες και συκοφάντες οι άνθρωποι που τότε τους παρουσίαζαν ως ‘’ήρωες’’. Θα μας ζητήσει άραγε κανένας τους συγγνώμη; Πολύ αμφιβάλλω. Η Ελληνική Δικαιοσύνη μίλησε, ως προς το ποινικό σκέλος, καταθέτω άμεσα και Αγωγή για αποζημίωση και στους δύο. Το ψέμα και η συκοφαντία πρέπει να έχουν συνέπειες για να μην βρουν ποτέ ξανά μιμητές», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.