Γεωργιάδης για Novartis: Προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, θα ζητήσει κανείς συγγνώμη; - Real.gr

«Ημέρα Δικαίωσης η σημερινή για όλους εμάς που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, για να κερδίσουν τις εκλογές», αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης και σημειώνει:
«Ένοχοι, ψεύτες και συκοφάντες οι άνθρωποι που τότε τους παρουσίαζαν ως ‘’ήρωες’’. Θα μας ζητήσει άραγε κανένας τους συγγνώμη; Πολύ αμφιβάλλω. Η Ελληνική Δικαιοσύνη μίλησε, ως προς το ποινικό σκέλος, καταθέτω άμεσα και Αγωγή για αποζημίωση και στους δύο. Το ψέμα και η συκοφαντία πρέπει να έχουν συνέπειες για να μην βρουν ποτέ ξανά μιμητές», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
Ημέρα Δικαίωσης η σημερινή για όλους εμάς που η Κυβέρνηση @syriza_gr και ο @atsipras προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, για να κερδίσουν τις Εκλογές. Ένοχοι, ψεύτες και συκοφάντες οι άνθρωποι που τότε τους παρουσιάζαν ως «ήρωες». Θα μας ζητήσει άραγε κανένας τους… pic.twitter.com/9xc2ZeLh10
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 15, 2025