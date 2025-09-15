Quantcast
Γεωργιάδης για Novartis: Προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, θα ζητήσει κανείς συγγνώμη; - Real.gr
real player

Γεωργιάδης για Novartis: Προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, θα ζητήσει κανείς συγγνώμη;

13:47, 15/09/2025
Γεωργιάδης για Novartis: Προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, θα ζητήσει κανείς συγγνώμη;

Για «ημέρα δικαίωσης» έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis.

«Ημέρα Δικαίωσης η σημερινή για όλους εμάς που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, για να κερδίσουν τις εκλογές», αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης και σημειώνει:

«Ένοχοι, ψεύτες και συκοφάντες οι άνθρωποι που τότε τους παρουσίαζαν ως ‘’ήρωες’’. Θα μας ζητήσει άραγε κανένας τους συγγνώμη; Πολύ αμφιβάλλω. Η Ελληνική Δικαιοσύνη μίλησε, ως προς το ποινικό σκέλος, καταθέτω άμεσα και Αγωγή για αποζημίωση και στους δύο. Το ψέμα και η συκοφαντία πρέπει να έχουν συνέπειες για να μην βρουν ποτέ ξανά μιμητές», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Novartis: Ποινή φυλάκισης 25 και 33 μηνών σε «Σαράφη», «Κελέση» - Οι αντιδράσεις Σαμαρά, Γεωργιάδη, Αβραμόπουλου, Λοβέρδου

Novartis: Ποινή φυλάκισης 25 και 33 μηνών σε «Σαράφη», «Κελέση» - Οι αντιδράσεις Σαμαρά, Γεωργιάδη, Αβραμόπουλου, Λοβέρδου

13:41 15/09
Eurobasket: H Εθνική έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» υπό τους ήχους του «Final Countdown» - Εικόνες & βίντεο

Eurobasket: H Εθνική έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» υπό τους ήχους του «Final Countdown» - Εικόνες & βίντεο

14:30 15/09
Ανησυχία για τις εγγραφές στη Μεγάλη του Γένους Σχολή: Χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου μετά από 571 χρόνια

Ανησυχία για τις εγγραφές στη Μεγάλη του Γένους Σχολή: Χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου μετά από 571 χρόνια

15:20 15/09
Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται πολυτελή αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και των συγγενών της

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται πολυτελή αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και των συγγενών της

12:44 15/09
Mητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

Mητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

10:55 15/09
Βίντεο από τον ξυλοδαρμό οδηγού τρόλεϊ στον Πειραιά - «Άρχισα να κορνάρω, με έβρισε και με χτύπησε»

Βίντεο από τον ξυλοδαρμό οδηγού τρόλεϊ στον Πειραιά - «Άρχισα να κορνάρω, με έβρισε και με χτύπησε»

13:11 15/09
Φοβερός Τεντόγλου: «Πέταξε» στον τελικό με το πρώτο άλμα

Φοβερός Τεντόγλου: «Πέταξε» στον τελικό με το πρώτο άλμα

15:36 15/09
Γερουλάνος στον Realfm 97,8: «Δεν υπάρχει κανένα παράθυρο συνεργασίας ούτε με την ΝΔ ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη»

Γερουλάνος στον Realfm 97,8: «Δεν υπάρχει κανένα παράθυρο συνεργασίας ούτε με την ΝΔ ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη»

14:45 15/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved