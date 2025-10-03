Γεωργιάδης για Πάνο Ρούτσι: «Είναι μια χαρά - Να βγάλουν τις εξετάσεις στον αέρα» - Real.gr

Για την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην ανακοίνωση της ιατρικής ομάδας που παρακολουθεί τον απεργό πείνας.

Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι ο κ. Ρούτσι δεν έχει κάτι ανησυχητικό στην υγεία του, καλώντας μάλιστα την κυρία Κοσμοπούλου να βγάλει τις εξετάσεις του στον αέρα.

«Απ’ ότι ενημερώθηκα, ο κ. Ρούτσι δεν είχε κάτι ανησυχητικό με την υγεία του. Οι γιατροί δεν βρήκαν κάτι παθολογικό και δεν εκρίθη σκόπιμη η εισαγωγή του στο νοσοκομείο», ανέφερε. Ο ίδιος επικοινώνησε ως υπουργός Υγείας, για να δείξει «το δικαιολογημένο ενδιαφέρον της Πολιτείας», λαμβάνοντας απάντηση από τους γιατρούς ότι δεν έχει παθολογικά ευρήματα.

Ο κ. Γεωργιάδης διατύπωσε επικριτικά σχόλια για την κυρία Κοσμοπούλου αναφέροντας πως «Είναι ένα πρόσωπο που είναι μονίμως η γιατρός όλων των απεργών πείνας της αριστεράς», προσθέτοντας ότι «κάνει πολιτική, δεν κάνει ιατρική. Όποιος υποτίθεται δεν το ξέρει, είναι ψεύτης. Όταν βγάλει ανακοίνωση το νοσοκομείο, θα με ρωτήσετε».

Σε αυτό το πλαίσιο, άφησε αιχμές για τον τρόπο μεταφοράς του κ. Ρούτσι στο νοσοκομείο. «Ο κ. Ρούτσι πήγε στη Νίκαια, στα επείγοντα, όχι από το ΕΚΑΒ αλλά με την κ. Κοσμοπούλου. Δεν σάς κρύβω ότι μού έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ένας άνθρωπος μετά από 19-20 ημέρες απεργίας πείνας πάει στα επείγοντα γιατί αισθάνεται μία αδιαθεσία», είπε χαρακτηριστικά.

«Από το Σύνταγμα μέχρι τη Νίκαια εφημέρευε: ο Ευαγγελισμός, το Γεννηματάς, το Σωτηρία, το Αλεξάνδρα, το Ελπίς και ένα σωρό άλλα νοσοκομεία, αλλά για κάποιο λόγο ένας άνθρωπος αισθάνθηκε αδιαθεσία και ήθελε να πάει στα επείγοντα, πήγε στην άλλη άκρη της Αττικής, άρα έχασε πολύτιμο χρόνο», πρόσθεσε.

«Αν κάποιος δεν αισθάνεται καλά πάει στο κοντινότερο νοσοκομείο, άρα πήγε με την κ. Κοσμοπούλου. Από την πρώτη ημέρα, ό,τι ακούμε για την υγεία του είναι από την κ. Κοσμοπούλου», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

«Να βγάλουν τις εξετάσεις στον αέρα»

«Ας ρωτήσει η κ. Κοσμοπούλου τον κ. Ρούτσι και να βγάλουν τις εξετάσεις στον αέρα», προέτρεψε και κάλεσε την κυρία Κοσμοπούλου να δείξει τις εξετάσεις, αν θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα με την υγεία του.

Αναφορικά με την αδιαθεσία που αισθάνθηκε ο κ. Ρούτσι πριν λίγες ημέρες, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Αν κάποιος αισθάνεται αδιαθεσία, δεν πάει σε ξενοδοχείο» και πρόσθεσε ότι το υπουργείο έχει μονάδα γιατρών, για να τον προσέξουν. «Μπορεί εκείνος να μην έχει κάνει χρήση αυτών των υπηρεσιών ακόμα, αλλά εμείς είμαστε εκεί γιατί ανησυχούμε, άρα δεν αμφισβητώ ότι κάνει απεργία πείνας», πρόσθεσε.