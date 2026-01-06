Γεωργιάδης για Βαρουφάκη και τις δηλώσεις περί ecstasy: «Ανεύθυνε, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα» - Real.gr

Την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη περί ναρκωτικών σε podcast.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Γεωργιάδης ο σχολίασε τα όσα ανέφερε σε podcast, o πρώην υπουργός Οικονομικών, σχετικά με τις προσωπικές του εμπειρίες με ψυχοδραστικές ουσίες, κάνοντας λόγο για επικίνδυνα μηνύματα προς τους νέους.

«Συγγνώμη ο άνθρωπος αυτός, ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο νάρκισσος που γράφει το όνομα του με ένα -ν- διότι δεν είναι σαν τους άλλους, που ο ανόητος ο Αλέξης Τσίπρας τον διόρισε ΥΠΟΙΚ στην κρισιμότερη μας στιγμή, που δυστυχώς είναι πρότυπο για κάποιους νέους λέει επί λέξει ότι: “έχει πάρει ecstasy” (ένα πολύ βαρύ και επικίνδυνο ναρκωτικό), ότι ήταν μία “καταπληκτική εμπειρία”, “σπουδαία στιγμή” και κάνει χιούμορ με τις παρενέργειές του τις επόμενες μέρες λέγοντας ότι “είναι βαρετός τύπος” και “δεν ξαναπήρε διότι είχε πονοκέφαλο μετά” κλπ…», έγραψε ο υπουργός Υγείας.

Και πρόσθεσε: «ρε Καραγκιόζη, αν αύριο ένας από αυτούς τους νέους που σε θαυμάζει δυστυχώς πάει και πάρει ecstasy και πάθει καρδιακή ή εγκεφαλική βλάβη ή πεθάνει (Δεν υπάρχει «ασφαλής» δόση στον δρόμο. Έχουν πεθάνει άνθρωποι από μισό χάπι) δεν θα έχεις ευθύνη με αυτές τις βλακείες που λες δημόσια; Άει σιχτιρ πια με όλους τους ανεύθυνους αριστερούς, που λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι! Με συγχωρείτε, αλλά δεν έχει πλάκα αυτό που έκανε, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό που έκανε δυνητικά θανατηφόρο! Έλεος!».

Συγγνώμη ο άνθρωπος αυτός, ο @yanisvaroufakis ο νάρκισσος που γράφει το όνομα του με ένα -ν- διότι δεν είναι σαν τους άλλους, που ο ανόητος ο @atsipras τον διόρισε ΥΠΟΙΚ στην κρισιμότερη μας στιγμή, που δυστυχώς είναι πρότυπο για κάποιους νέους λέει επί λέξει ότι: «έχει πάρει… https://t.co/T4arHO0R4A — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 6, 2026



Υπενθυμίζεται πως καλεσμένος στο podcast της Γκάιας Μερκούρη, ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αποκάλυψε -μεταξύ άλλων- ότι έχει πάρει ecstasy μία φορά.

Ο κ. Βαρουφάκης είπε ακόμη ότι ανάμεσα στην Άνγκελα Μέρκελ, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα επέλεγε την πρώην Καγκελάριο της Γερμανίας για να κάνει μαζί της «ολλανδικό τσιγάρο».