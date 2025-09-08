Γεωργιάδης: «Ιδού η ανάρτηση με την οποία με απειλούσαν με σφαίρα στο κρανίο» - Real.gr

«Όταν η αστυνομία προστάτευε τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τα γιαούρτια στο Μνημόνιο ήταν καλή;», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ένταση επικράτησε στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Δράμα Τάσο Νικολαΐδη για τα επεισόδια της περασμένης Παρασκευής στο νοσοκομείο της πόλης. Ο Υπουργός Υγείας ο οποίος τις περασμένες ημέρες υποστήριξε ότι ακύρωσε την επίσκεψη του καθώς απειλήθηκε αποκάλυψε στη Βουλή την ανάρτηση. Ο κ. Γεωργιάδης δείχνοντας τυπωμένη την ανάρτηση είπε ότι επρόκειτο για σχόλιο σε ανάρτηση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζόμενων η οποία έγραφε: «κρεμάστε πρώτα τα κομματόσκυλα που έχετε εκεί και φυτέψτε μια εννιάρα στο κρανίο στη σαύρα που θα έρθει εκεί και ίσως πάτε καλύτερα» .

Ο κ. Γεωργιάδης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στον τοπικό βουλευτή λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ υποδαύλισε τα επεισόδια μιλώντας για προσχηματική αποχώρηση. «Έρχεστε στη Βουλή με το κοστούμι ωραίος και μιλάτε για συναίνεση , και έξω από το νοσοκομείο υποδαυλίζετε τα επεισόδια» είπε ο κ. Γεωργιάδης με τον κ. Νικολαΐδη να απαντά και αυτός σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους.

Ο Υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ενώ είχε ξεκινήσει για τη Δράμα δέχθηκε τηλεφώνημα από τον αστυνομικό διευθυντή ο οποίος τον ενημέρωσε πως είχε σπάσει ο αστυνομικός κλοιός και πως του είχαν σκίσει το πουκάμισο . «Η δήθεν απρόκλητη επίθεση της αστυνομίας έγινε όταν έσπασε ο κλοιός και προκειμένου οι αστυνομικοί να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Η αστυνομία που για όλα φταίει όταν σας προστάτευσε στο μνημόνιο που οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έτρωγαν γιαούρτια στις ταβέρνες ήταν καλή ε;» είπε ο κ. Γεωργιάδης λέγοντας πως στο νοσοκομείο της Δράμας θα πάει μόνο αν ο Σύλλογος εργαζόμενων του στείλει πρόσκληση.