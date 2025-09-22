Γεωργιάδης: Πρώτο το ΚΑΤ στην ανάρτηση ραντεβού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας - Real.gr

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται στην έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα κλείνουν οι πολίτες ραντεβού με ιατρούς στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Πρώτο Νοσοκομείο του ΕΣΥ, που ανέβασε στην Ηλεκτρονική μας πλατφόρμα του my health app και http://finddoctor.gov.gr και προσεχώς στο 1566, τα ραντεβού του για να κλείνετε εύκολα και γρήγορα τα ραντεβού σας, το ΚΑΤ!!!!! Θερμά συγχαρητήρια στην Διοίκηση και στους εργαζομένους του για την πρωτιά τους»!

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας: