Quantcast
Γεωργιάδης σε Δένδια για τη νέα πρόσοψη στο υπ. Εθνικής Άμυνας: Συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων - Real.gr
real player

Γεωργιάδης σε Δένδια για τη νέα πρόσοψη στο υπ. Εθνικής Άμυνας: Συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων

23:36, 29/10/2025
Γεωργιάδης σε Δένδια για τη νέα πρόσοψη στο υπ. Εθνικής Άμυνας: Συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων

Στα εγκαίνια της νέας βιοκλιματικής πρόσοψης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, παρευρέθηκε και ο ο  ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του στα social media δεν παρέλειψε να αποδώσει τα εύσημα στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια για το έργο, που όπως σημείωσε συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων και ταυτοχρόνως προσφέρει ένα όμορφο τοπόσημο στην πόλη μας.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει:

«Παρευρέθηκα σήμερα στην τελετή των αποκαλυπτηρίων του έργου στο Πεντάγωνο. Θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης @NikosDendias για το όραμά του για ένα έργο που συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και που ταυτοχρόνως προσφέρει ένα όμορφο τοπόσημο στην πόλη μας. Εύγε και στον καθηγητή κ. Βαρώτσο για την έμπνευσή του, αλλά φυσικά και στον χορηγό κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο».

Η ανάρτησή του:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Κύπελλ: Ο ΠΑΟΚ «διέλυσε» την ΑΕΛ 4-1 με υπογραφή Κωνσταντέλια

Κύπελλ: Ο ΠΑΟΚ «διέλυσε» την ΑΕΛ 4-1 με υπογραφή Κωνσταντέλια

23:52 29/10
Ρωσία: Η 18χρονη μουσικός «Ναόκο» καταδικάστηκε σε επιπλέον 13 μέρες φυλάκιση για τα αντιπολεμικά της τραγούδια

Ρωσία: Η 18χρονη μουσικός «Ναόκο» καταδικάστηκε σε επιπλέον 13 μέρες φυλάκιση για τα αντιπολεμικά της τραγούδια

23:45 29/10
Euroleague: Άμυνα και τρίποντα «πλήγωσαν» τον Ολυμπιακό - Έχασε 87-92 από τη Μονακό

Euroleague: Άμυνα και τρίποντα «πλήγωσαν» τον Ολυμπιακό - Έχασε 87-92 από τη Μονακό

23:39 29/10
Γεωργιάδης σε Δένδια για τη νέα πρόσοψη στο υπ. Εθνικής Άμυνας: Συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων

Γεωργιάδης σε Δένδια για τη νέα πρόσοψη στο υπ. Εθνικής Άμυνας: Συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων

23:36 29/10
Ολλανδία- βουλευτικές εκλογές: Γύρισαν την πλάτη τους στον ακροδεξιό ηγέτη Χέερτ Βίλντερς

Ολλανδία- βουλευτικές εκλογές: Γύρισαν την πλάτη τους στον ακροδεξιό ηγέτη Χέερτ Βίλντερς

23:30 29/10
ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατάθεση Τρυπιτσίδη: Φορέας συντονισμού των ΚΥΔ η εταιρεία χωρίς έλεγχο νομιμότητας αιτήσεων

ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατάθεση Τρυπιτσίδη: Φορέας συντονισμού των ΚΥΔ η εταιρεία χωρίς έλεγχο νομιμότητας αιτήσεων

23:17 29/10
Τρινιντάντ και Τομπάγκο: Απαντήσεις ζητούν οι συγγενείς δύο ανδρών που πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν από αμερικανικό πλήγμα

Τρινιντάντ και Τομπάγκο: Απαντήσεις ζητούν οι συγγενείς δύο ανδρών που πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν από αμερικανικό πλήγμα

23:15 29/10
«Φοβήθηκα ότι ήθελε να με σκοτώσει...» - Τι είπε ο 23χρονος που πυροβόλησε τον 52χρονο στην Κίσσαμο

«Φοβήθηκα ότι ήθελε να με σκοτώσει...» - Τι είπε ο 23χρονος που πυροβόλησε τον 52χρονο στην Κίσσαμο

23:08 29/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved