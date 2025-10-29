Γεωργιάδης σε Δένδια για τη νέα πρόσοψη στο υπ. Εθνικής Άμυνας: Συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων - Real.gr

Στα εγκαίνια της νέας βιοκλιματικής πρόσοψης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, παρευρέθηκε και ο ο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του στα social media δεν παρέλειψε να αποδώσει τα εύσημα στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια για το έργο, που όπως σημείωσε συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων και ταυτοχρόνως προσφέρει ένα όμορφο τοπόσημο στην πόλη μας.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει:

«Παρευρέθηκα σήμερα στην τελετή των αποκαλυπτηρίων του έργου στο Πεντάγωνο. Θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης @NikosDendias για το όραμά του για ένα έργο που συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και που ταυτοχρόνως προσφέρει ένα όμορφο τοπόσημο στην πόλη μας. Εύγε και στον καθηγητή κ. Βαρώτσο για την έμπνευσή του, αλλά φυσικά και στον χορηγό κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο».

Η ανάρτησή του: