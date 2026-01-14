Γεωργιάδης σε Καρυστιανού: Στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε πείτε επιτέλους ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε - Real.gr

Την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από τη θέση της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης και την κάλεσε να δώσει απαντήσεις.

«Αξιότιμη κυρία Καρυστιανού στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε, πείτε μας επιτέλους τί ακριβώς συμβαίνει και ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε!», αναφέρει ο Αδ. Γεωργιάδης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Από όλη αυτή την μακροσκελή ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού ας κρατήσουμε αυτή τη φράση της:

«Παρά ταύτα, τα ίδια Μέλη του Δ.Σ. που αποφάσισαν άκυρα για την «παραίτησή» μου, δεν συναίνεσαν σε όλα τα παραπάνω, με αποτέλεσμα όλη η λάσπη για τη μη δημοσίευση των οικονομικών του Συλλόγου να συνεχίζει να πέφτει πάνω μου και από τη δική μου πλευρά να συνεχίσω να σιωπώ, για να μην εκθέσω τα Μέλη του Συλλόγου»…

Θυμίζω ότι κατηγόρησε την ΑΑΔΕ για τον φορολογικό έλεγχο αλλά εδώ λέει ότι δεν ήθελε να εκθέσει κάποια άλλη Μέλη του Συλλόγου…. Αξιότιμη κυρία Καρυστιανού στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε, πείτε μας επιτέλους τί ακριβώς συμβαίνει και ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε!».