Γεωργιάδης: Όταν συλλαμβάνουν τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη πάει πολύ να μιλά το ΠΑΣΟΚ για Γκρούεζες - Real.gr

Μέτρα για την ενίσχυση των νοσηλευτών φωτογράφισε ο Υπουργός Υγείας.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Στον κλάδο των νοσηλευτών στρέφει την προσοχή του το Υπουργείο Υγείας με τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη μιλώντας κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού να αναγνωρίζει πως στον συγκεκριμένο τομέα υπάρχει ζήτημα και να φωτογραφίζει “απευθυνόμενος” στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιά πακέτο μέτρων υπέρ των νοσηλευτών κοντά στη ΔΕΘ του 2026. «Μένει να λύσουμε κύριε Πετραλιά το θέμα του κλάδου νοσηλευτών το 2026, και σας καλώ να σκεφτείτε κι εσείς με την εξυπνάδα και την ευελιξία σας τι μπορούμε να εκεί κοντά στη ΔΕΘ και πως θα βοηθήσουμε τους νοσηλευτές».

Ο κ. Γεωργιάδης μίλησε για διπλασιασμό του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τον τελευταίο προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ . “Από συνολικές δαπάνες για ΕΣΥ το 2019 4,1 δισεκατομμύρια φτάνουμε στο 2026 σε 8,2 δισεκατομμύρια. Κι έρχεται η αντιπολίτευση και σε αυτό λέει όχι. Κύριε Πετραλιά -θα μου επιτρέψετε να σας πω, πως απολαμβάνω τη συνεργασία με τον κ. Πετραλιά- δίνουμε τα περισσότερα λεφτά από καταβολής ελληνικού έθνους για την Υγεία. Όσοι λένε όχι σε αυτό λένε όχι στη μεγαλύτερη χρηματοδότηση.

Αυτά τα χρήματα μεταφράζονται σε καλύτερες αμοιβές προσωπικού . Όχι μόνο έχουμε 15% περισσότερο προσωπικό, αλλά θα λάβει το 2026 25% περισσότερο εισόδημα από ό,τι έπαιρνε το 2019” είπε.

Με την έναρξη της ομιλίας του πάντως και έχοντας ακούσει την Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ να μιλά για Γκρούεζες, ο Υπουργός Υγείας επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας : «Όταν χθες η αστυνομία συνέλαβε τον κουμπάρο του Νίκου Ανδρoυλάκη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις πάει πολύ να μιλά το ΠΑΣΟΚ για Γκρούεζες. Χαμηλώσετε τους τόνους. Είστε κοληημένοι στο 12% και αυτό δεν αποδεικνύει κανένα κοινωνικό ρεύμα. Στο τέλος θα ξανακερδίσουμε τις εκλογές.

Ούτε κανένα μεγάλο ρεύμα έχετε υπέρ σας , ούτε η κοινωνία σείεται, ούτε τίποτα» είπε.

Η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας αποκάλεσε τον Υπουργό Υγείας γελοίο. Οι αντιδράσεις από τα έδρανα της Ν.Δ υπήρξαν έντονες με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ν.Δ Νότη Μηταράκη : “Είστε απαράδεκτος . Να ανακαλέσετε αμέσως” φώναξε με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη να ανακοινώνει πως ήδη η φράση διεγράφη από τα πρακτικά.