Γεωργιάδης στο Breitbart: «Ενισχύουμε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας–ΗΠΑ» - Τι είπε για τους δασμούς - Real.gr

Συνέντευξη στο αμερικανικό μέσο Breitbart News έδωσε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε εκτενώς στις εμπορικές πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας τη σημασία μιας ισχυρής ηγεσίας των ΗΠΑ για το μέλλον της Δύσης εκφράζοντας δε την προσωπική του ελπίδα ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα πετύχει στη νέα της θητεία.

«Η Δύση δεν θα επιβιώσει χωρίς μια ισχυρή Αμερική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο φυσικός ηγέτης της Δύσης», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Σχετικά με τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε βάρος της Κίνας, ο υπουργός Υγείας σημείωσε: «Οι δασμοί είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, και είμαι σίγουρος ότι είναι δύσκολη και για τον πρόεδρο Τραμπ. Όμως το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ ήταν τεράστιο και η οικονομία αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα. Κατά την πανδημία, στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ διαπιστώθηκε εξάρτηση από την Ασία σε κρίσιμους τομείς, όπως η φαρμακοβιομηχανία. Η απόφαση του Τραμπ στοχεύει στην αναγέννηση της αμερικανικής βιομηχανίας».

Επιπλέον, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε «μοναδική» τη νίκη του Τραμπ στις τελευταίες εκλογές, σημειώνοντας ότι η εκστρατεία του ήταν ιδιαίτερα απαιτητική λόγω της στάσης των μέσων ενημέρωσης και των προβλέψεων των δημοσκοπήσεων. Υπενθύμισε ότι κατά την πρώτη προεδρική του θητεία, η συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ ενισχύθηκε σημαντικά, με στρατηγικές συμφωνίες και επενδύσεις. «Υπέγραψα τότε συμφωνία με τον Μάικ Πομπέο που προσέλκυσε σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα», ανέφερε.

Exclusive — Greece’s Vice President Rooting for Trump in Trade War with China ⁦@mboyle1⁩ https://t.co/f9hGzen2rN

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 14, 2025