Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1 για τα επεισόδια στην Νίκαια: «Αν δεν ήταν σήμερα η Αστυνομία θα με σκότωναν» - Real.gr

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Απαντώντας για το αν επιδιώκει σύγκρουση με τους διαδηλωτές δήλωσε: «Εγώ δεν τους βάζω να κάνουν διαδηλώσεις. Απλώς δεν τους αποφεύγω. Συνήθως οι υπουργοί όταν βλέπουν φασαρίες δεν πηγαίνουν καθόλου ή μπαίνουν από πίσω πόρτες. Εγώ έχω μία παγιωμένη άποψη μέσα μου ότι ο υπουργός εκπροσωπεί το κράτος και το κράτος δεν υποχωρεί. Αφού έχουν έρθει να διαδηλώσουν πρέπει να τους δώσω το βήμα. Κάνω και live τις ομιλίες τους, έτσι ώστε αν έχουν κάτι σοβαρό να πουν να το ακούσει ο ελληνικός λαός»

«Σήμερα δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Σήμερα ήταν κάτι διαφορετικό. Μου αρέσει ο διάλογος και θα τους δίνω βήμα. Δεν με πειράζει καθόλου, διότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι κάνω τη δουλειά μου ως Υπουργός Υγείας και ότι στην πραγματικότητα αν ο λαός άκουγε τα πραγματικά τους επιχειρήματα, θα είχε πειστεί ότι κάνουν λάθος» πρόσθεσε.

Για τον χαρακτηρισμό «τοξικός» που του απέδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε: «Πολιτικός μου αντίπαλος είναι, θα μου πει μπράβο;».

«Είναι δυνατός να υποστηρίζει κάποιος στην Ελλάδα, ακόμη και αυτός που με αντιπαθεί πιο πολύ από όλους, ότι μπορεί κάποιος δια της βίας να εμποδίζει τον Υπουργό Υγείας να μπει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο;» διερωτήθηκε στην συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Δεν είναι μόνο δικαίωμά μου να μπαίνω στα νοσοκομείο, είναι καθήκον μου».

Για την παρουσία των ΜΑΤ στην είσοδο του νοσοκομείου είπε: «Αν δεν ήταν σήμερα η Αστυνομία θα με είχαν σκοτώσει. Αυτό θα γινόταν σήμερα. Τα ΜΑΤ δεν πήγαν μόνα τους. Πήγαν όταν η Ελληνική Αστυνομία αντιλήφθηκε ότι θα γίνονταν σοβαρά επεισόδια και πήγαν για να με προστατεύσουν. Σήμερα η ΕΛΑΣ φέρθηκε με φοβερό επαγγελματισμό και θέλω να τους ευχαριστήσω.».