Γεωργιάδης στον Realfm 97,8 για αγρότες: Από θαύμα δεν θρηνήσαμε νεκρούς στην Κόρινθο, έχουν χάσει τη λογική τους πια – Τι είπε για την Καρυστιανού - Real.gr

Για θέματα Υγείας, τους αγρότες, τη Μαρία Καρυστιανού και τον Γιάνη Βαρουφάκη μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αρχικά είπε ότι «σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως τους τελευταίους μήνες, ανεξαρτήτως εταιρείας, το θέμα «Υγεία» ως πρόβλημα, έχει μεγάλη πτώση. Μέσα στους χρήστες του συστήματος το ποσοστό ικανοποίησης ξεπερνάει το 90%. Σίγουρα έχουμε πολύ μεγάλη πρόοδο» και συνέχισε λέγοντας:

«Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι το νοσηλευτικό προσωπικό. Το πρόβλημα είναι ότι διορίζουμε συνέχεια νοσηλευτές, αλλά παραιτούνται. Στο Αττικόν στο τέλος του μήνα διορίσαμε 100 νοσηλευτές και προσήλθαν οι 45. Οι 55 δεν πήγαν. Μιλάμε για μόνιμες θέσεις νοσηλευτών. Έχω ένα σχέδιο. Θα κάνω ξεχωριστό κλάδο νοσηλευτών μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυτό θα επιτρέψει να δώσω ειδικά στοχευμένα οικονομικά κίνητρα στο νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί σήμερα το νοσηλευτικό προσωπικό πηγαίνει με το λοιπό προσωπικό. Πιστεύω με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο».

Για τους αγρότες

«Ελπίζω να πέφτω έξω. Νομίζω ότι οι αγρότες έχουν μπει σε μια λογική ποιος θα φανεί πιο σκληρός επαναστάτης. Αυτή η εικόνα με αυτόν στην Κόρινθο χθες που μπήκε στην κλειστή στροφή και πήγε να σταματήσει την κίνηση στην Εθνική Οδό για να κάνουν μπλόκο, ήταν σοκαριστική. Το ότι δεν θρηνήσαμε νεκρούς είναι θαύμα. Εκεί μπορούσαμε να έχουμε την καραμπόλα του αιώνα. Οι άνθρωποι έχουν χάσει τη λογική τους πια, φέρονται παράλογα. Εγώ φρίκαρα για τη δική τους ζωή, πόσω μάλλον και των άλλων. Αν έχουν μπει σε μια λογική επαναστατικής γυμναστικής, δεν είμαι σίγουρος ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης θα τους ικανοποιήσουν» υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Οι αγρότες είχαν δίκιο ως προς την καθυστέρηση στις πληρωμές τους». Ανέφερε ότι «οι αγρότες που είναι στα μπλόκα, είναι πάρα πολύ μικρό κλάσμα. Στα μπλόκα είναι 7-8.000 τρακτέρ από τα 300.000 συνολικά. Δεν είναι όλοι στα μπλόκα, ούτε όλοι είναι παράλογοι».

«Σίγουρα υπήρχε πολιτικός δάκτυλος για τα μπλόκα και το ΚΚΕ είναι από πίσω, μην το χρεώσω όμως σε κόμμα. Ήταν μια αλυσίδα γεγονότων που έφερε αυτή την κατάσταση. Κάποια αιτήματα που ακούω όμως, είναι παράλογα» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

Για τη Μαρία Καρυστιανού

«Η κα Μαρία Καρυστιανού λέει ότι είναι υπέρ της κάθαρσης και θέλει να έρθουν όλα στο φως, ότι είναι κατά της υπουργικής ασυλίας, του άρθρου 86… Ταυτόχρονα δήλωσε ότι της προσέφεραν πολύ υψηλές θέσεις και πολλά λεφτά για να μην κατέβει στην πολιτική. Θέλω να την παρακαλέσω στο πλαίσιο του «όλα στο φως» και της «κάθαρσης» που η ίδια ευαγγελίζεται, να μας πει τα ονοματεπώνυμα αυτών. Έτσι θα δείξει αξιοπιστία ως προς την κάθαρση και ότι δεν είναι υποκριτικό και θα δώσει και την ευκαιρία να ρωτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους γιατί το έκαναν. Αφού θέλει να κάνει entrance στην πολιτική να το κάνει με σωστό τρόπο. Αν δεν το κάνει σημαίνει ότι είναι μία parola για να κάνει εντύπωση και αυτό δεν είναι καλή έναρξη για έναν πολιτικό αντίπαλο» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

«Τώρα, το αν θα επηρεάσει τη ΝΔ θα φανεί στην πορεία. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Η κα Καρυστιανού είναι συμπαθής σε όλους γιατί ακόμα είναι η μάνα που έχασε το παιδί της. Όταν θα κάνει κόμμα θα πρέπει να μιλήσει και για άλλα θέματα, οπότε θα δυσαρεστήσει κάποια ακροατήρια».

Για τον Γιάνη Βαρουφάκη

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στα όσα είπε σε συνέντευξή του ο Γιάνης Βαρουφάκης και τόνισε:

«Το βίντεο του κ. Βαρουφάκη είμαι βέβαιος ότι έχει και ποινικά χαρακτηριστικά. Διότι ένας άνθρωπος που καλώς ή κακώς κάνει γκελ στη νεολαία, που είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου, που είναι πολιτικός αρχηγός βγήκε και είπε ότι πήρε ecstasy και ήταν η πιο καταπληκτική εμπειρία και χόρευε επί 16 ώρες. Αν αύριο ένα παιδί που συμπαθεί τον Βαρουφάκη πάρει ένα χαπάκι και πεθάνει; Έχουμε καταγεγραμμένους θανάτους ακόμη και με μισό χάπι. Είπε λοιπόν, στα παιδιά μας πάρτε ecstasy, το βλέπετε λογικό; Πουθενά δεν είπε ότι έκανε λάθος. Ενοχλήθηκαν κάποιοι που τον είπα καραγκιόζη; Και πολύ ευγενής ήμουν. Ένας βλάκας και μισός είναι…».

