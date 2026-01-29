Γεωργιάδης στον Realfm 97,8 για ΠΑΣΟΚ: «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι» – Εμετική η τυμβωρυχία που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην τραγωδία των Τρικάλων - Real.gr

«Πυρά» εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα και αναφερόμενος στην τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Ο υπουργός Υγείας, τόνισε αρχικά ότι «ούτε εγώ, ούτε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος βγάλαμε κάποιο πόρισμα. Δεν είναι δική μας δουλειά να βγάλουμε πόρισμα. Η «τυμβωρυχία» που επιχειρεί ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι εμετική. Εγώ σε εκπομπή είπα ότι έχω πάει σε αυτό το εργοστάσιο ως υπουργός Ανάπτυξης το 2022 και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πώς αυτό το εργοστάσιο είχε αυτή την κατάληξη. Δεν έβγαλα κανένα πόρισμα. Αντιθέτως είπα ότι περιμένω την Πυροσβεστική να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Πού το είδατε το πόρισμα; Καλά δεν ντρέπονται πάνω στα πτώματα να κάνουν αυτά τα πράγματα; Οι άθλιοι» και πρόσθεσε:

«Το κράτος έχει δουλέψει, η Πυροσβεστική έβγαλε πόρισμα αμέσως. Ποια είναι η κατηγορία προς την κυβέρνηση; Για οτιδήποτε συμβαίνει, πρέπει να φταίει ο Μητσοτάκης;».

Σχετικά με τα εργατικά δυστυχήματα, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι «αυτή η κυβέρνηση έκανε την Επιθεώρηση Εργασίας Ανεξάρτητη Αρχή επί Κωστή Χατζηδάκη και επειδή η Βουλή ελέγχει κάθε χρόνο την πορεία της Ανεξάρτητης Αρχής με ειδική έκθεση, μπορεί να δείτε τα νούμερα των ελέγχων επί της πρώτης φοράς Αριστεράς που δεν ήταν Ανεξάρτητη Αρχή η Επιθεώρηση Εργασίας και επί της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τώρα οι έλεγχοι είναι διπλάσιοι. Σημαίνει ότι οι έλεγχοι μπορούν να μηδενίσουν τα εργατικά δυστυχήματα; Υπάρχει κάποια χώρα στον πλανήτη που τα έχει μηδενίσει και δεν το ξέρω; Ή από το μίσος για τον Μητσοτάκη δεν τους ενδιαφέρει ο πόνος των ανθρώπων;».

Ο ίδιος είπε ότι «οπωσδήποτε κάποιοι έχουν ευθύνη γι’ αυτό που έγινε, δεν υπάρχει ζήτημα ως προς αυτό, αλλά ποιοι είναι οι υπεύθυνοι και οι ποινές που θα επιβληθούν θα κριθούν από τις Αρχές και τα δικαστήρια. Όμως μην τα ανάγουμε όλα σε κυβερνητικά ζητήματα πια. Κάποτε πρέπει να υπάρχει κι ένα όριο. Με ενοχλεί που η πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα γίνεται τόσο τοξική. Από όλα αυτά τα αίσχη που έκαναν για τα Τέμπη, δεν έμαθαν τίποτα; Που μας είχαν πρήξει με τα ξυλόλια και τους λαθρέμπορους; Οι άθλιοι, οι τυμβωρύχοι».

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «οι Αρχές μπορούν να κάνουν έλεγχο όπου θέλουν. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορεί σε αυτή την περίπτωση να πάει για έλεγχο σε όποιο εργοστάσιο θέλει. Οι Περιφέρειες γενικά έχουν μηχανικούς για να κάνουν ελέγχους. Με όλα αυτά δεν μηδενίζεται το να έχει γίνει κάποιο λάθος… Ακούς ότι πέθαναν 5 άνθρωποι εργαζόμενοι και συγκλονίζεσαι επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν ένα έργο της προκοπής».

Σε ερώτηση για την υποστελέχωση των υπηρεσιών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε:

«Οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας επί Μητσοτάκη είναι διπλάσιοι από ότι την πρώτη φορά Αριστερά. Δεν έχω πάει σε μια δημόσια υπηρεσία και να μου πουν ότι είμαστε επαρκώς στελεχωμένοι. Όπου έχω πάει λένε θέλουμε κι άλλους. Εάν προσλαμβάναμε όσους ζητούν να προσλάβουμε, θέλουμε να φέρουμε την Κίνα σε πληθυσμό. Ας σταματήσει και αυτή η κουβέντα. Αν η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας είχε υποστελέχωση, θα έκανε λιγότερους ελέγχους, όχι περισσότερους».

Για τις δηλώσεις Λαζαρίδη

«Αν δει κανείς το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για τα Ίμια και πει μετά ότι η τότε κυβέρνηση δεν είχε την παραμικρή ευθύνη, πάω πάσο» είπε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια αναφερόμενος στις δηλώσεις του Μακάριου Λαζαρίδη για «γκριζάρισμα του Αιγαίου», ο υπουργός υπογράμμισε ότι «ο κ. Λαζαρίδης είπε πως η Τουρκία ισχυρίζεται πως υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο. Κανένας μας στην Ελλάδα δεν αποδέχεται τους τουρκικούς ισχυρισμούς».

Για το ΠΑΣΟΚ

Ερωτώμενος για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και την πρόταση του Χάρη Δούκα για ψήφισμα που να απορρίπτει μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι».

Επίσης τόνισε, «δύο μοντέλα διακυβέρνησης υπάρχουν στον κόσμο: αυτοδύναμη κυβέρνηση και συμμαχική. Αν λοιπόν κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν, δεν θα φτάσουμε σε μια αυτοδυναμία; Ποτέ δεν θα έχουμε κυβέρνηση στην Ελλάδα; Θα κάνουμε 70 εκλογές στη σειρά μέχρι να έχουμε κυβέρνηση.

Αν πάει το ΠΑΣΟΚ και βγάλει τέτοια συνεδριακή απόφαση θα είναι σαν να λέει στον ελληνικό λαό «λαέ, είσαι υποχρεωμένος να δώσεις αυτοδυναμία στον Μητσοτάκη». Αφού η ΝΔ συγκυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει με άλλο κόμμα. Μπορούμε να κάνουμε συγκυβέρνηση με τον Βελόπουλο; Έχετε ακούσει πώς με βρίζει ο Βελόπουλος στη Βουλή; Η επειδή κάποιοι είναι φίλοι μου 20 χρόνια σημαίνει ότι θα κάνουμε συγκυβέρνηση;».

Ακούστε το ηχητικό: