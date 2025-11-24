Γεωργιάδης στον Realfm 97,8: Το βιβλίο του Τσίπρα εμπορικά θα πουλήσει, πολιτικά μου φαίνεται λίγο ακατανόητο - Real.gr

Για τις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, τις δημοσκοπήσεις αλλά και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα ο υπουργός Υγείας είπε ότι «εμπορικά θα πουλήσει πολύ το βιβλίο. Από την ώρα που έχει τόσο πολύ κουτσομπολιό και κατηγορεί τόσο κόσμο, χαμός θα γίνει. Ο Έλληνας ψοφάει για αυτά. Εμπορικά θα πάει πάρα πολύ καλά. Πολιτικά μου φαίνεται λίγο ακατανόητο».

«Ο κ. Τσίπρας δεν είναι κάποιος που έκλεισε την καριέρα του και αποχωρεί. Είναι κάποιος που λέει ότι θέλει να ξανακατέβει, έτσι δεν είναι; Άρα εδώ μας λέει δύο πράγματα. Ένα μας λέει ότι είναι παντελώς ανίκανος να επιλέγει συνεργάτες, διότι αν ο Λαφαζάνης ήταν ‘ούφο’ που δεν είχε καταλάβει ότι ο Μεντβέντεφ δεν είναι κομμουνιστής και η κυρία Βαλαβάνη και ο κύριος Ήσυχος, αν ο Πολάκης είναι αυτός που είναι, αν η Αχτσιόγλου είναι αυτή που είναι, αν ο Βαρουφάκης ήταν αυτός που ήταν, ποιος τους διάλεξε όλους αυτούς; Εγώ τους διάλεξα; Εσείς τους διαλέξατε; Ο Τσίπρας τους διάλεξε», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Τις επόμενες 10 -15 μέρες ξέρετε με τι θα ασχοληθεί η Ελλάδα; Θα του απαντήσει η Ζωή, θα του απαντήσει ο Βαρουφάκης, θα του απαντήσει ο Λαφαζάνης, θα του απαντήσει η Αχτσιόγλου. Θα ξαναπαντήσουν κάποιοι κύκλοι Τσίπρα. Αυτά δεν θα γίνουν;» αναρωτήθηκε ο υπουργός Υγείας.

Σε σχόλιο ότι δεν στεναχωριέται για αυτή τη δημόσια συζήτηση που διευρεύνεται για το βιβλίο ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε: «Σιγά μη κλάψω. Όχι δεν θα κλάψω αλλά τι να σας πω μου φαίνεται ακατανόητο».

«Εάν ο Τσίπρας δεν είχε διαλέξει τον Βαρουφάκη για υπουργό Οικονομικών στη πρώτη διακυβέρνηση και είχε διαλέξει τον Τσακαλώτο ή ακόμη καλύτερα εγώ πιστεύω τον Δραγασάκη, τότε θα ήταν άλλη η εξέλιξη και του Τσίπρα και της Ελλάδος. Διότι αυτοί θα είχαν υπογράψει τη συμφωνία με τους Ευρωπαίους από την αρχή, θα είχαμε γλιτώσει το δημοψήφισμα, τα capital controls. Θα είχε η Ελλάδα ανάπτυξη 2%, 3% από το ’15. Θα ήταν αλλιώς τα πάντα. Το μεγάλο του λάθος στην πραγματικότητα ήταν ο Βαρουφάκης», σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

«Εγώ δεν υποτιμώ τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό που κατεβαίνει και κάνει κόμμα και η μακροπρόθεσμη επίδραση της επιλογής του θα φανεί πολύ γρήγορα διότι αυτό που θα συμβεί είναι το εξής: μόλις ανακοινώσει με το καλό το κόμμα του θα βγουν μια σειρά δημοσκοπήσεων. Όσο και να πάρει 7%, 8%, 10% (…) θα κόψει από το ΠΑΣΟΚ 2 -3 μονάδες. Θα πάει ο Ανδρουλάκης από το 13% στο 10% αν είναι τυχερός. Αν είναι άτυχος θα πάει στο 9,8%. Μόλις πέσει ο Ανδρουλάκης θα βγει ο Δούκας θα βρίζει τον Ανδρουλάκη. Θα βγει ο Γερουλάνος θα βρίζει τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη. Θα βγει η Διαμαντοπούλου θα πει κάτι κεντρώο. Αυτά θα γίνουν σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν αυτά που σας είπα όλα. Και θα είναι η ΝΔ από την μία η σταθερή παράταξη του τόπου όπως είναι και από την άλλη μία σειρά κομμάτων της αντιπολιτεύσεως που θα πλακώνονται όλοι με όλους», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση αν πιστεύει ότι ο Τσίπρας θα ενώσει την Κεντροαριστερά ο υπουργός Υγείας εξήγησε: «Να ενώσει ο Τσίπρας ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Πρώτα από όλα όλοι αυτοί από τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα τους πάρει μαζί του, που τους έχει βρίσει στο βιβλίο του από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, δεν θα κάνουν κάτι αντίπαλο του Τσίπρα; Δηλαδή τι θα πουν αποχωρούμε από την πολιτική, δεν μας γουστάρει ο Τσίπρας; Δεν υπάρχει περιθώριο ένωσης εδώ. Εδώ αν καταφέρει κάποιος να τους ενώσει κάποια στιγμή στο μέλλον είναι επειδή θα πάρει πολύ μεγάλο ποσοστό. Ο Τσίπρας τόσο μεγάλο ποσοστό δεν έχει άρα η παρουσία του θα είναι αρκετή για να τους βάλει σε έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας όλους μαζί και το ΠΑΣΟΚ».

«Όπως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και δεν το λέω καθόλου αλαζονικά, το λέω γιατί το πιστεύω, δεν υπάρχει καμία άλλη κυβερνητική πρόταση πλην της ΝΔ. Δεν βλέπω άλλη εγώ. Μακάρι το ΠΑΣΟΚ να είχε πιο παραγωγική στάση και να μην είχε αυτή τη γραμμή ότι δεν συνεργάζομαι με τίποτα με τον Μητσοτάκη. Θα ήταν πολύ πιο ελπιδοφόρο για το πολιτικό μας σύστημα. Το ΠΑΣΟΚ έχει υιοθετήσει μία στάση ταλιμπάν», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

