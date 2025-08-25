Γεωργιάδης: Το 2025 οι ελλείψεις στο ΕΣΥ είναι λιγότερες παρά ποτέ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Γεωργιάδης: Το 2025 οι ελλείψεις στο ΕΣΥ είναι λιγότερες παρά ποτέ – ΒΙΝΤΕΟ

13:55, 25/08/2025
«Ελλείψεις είχαμε πάντα και θα έχουμε πάντα. Το ερώτημα είναι το 2025 έχουμε περισσότερες ελλείψεις από το παρελθόν ή λιγότερες;». Με αυτό το ερώτημα απάντησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σήμερα, στο OPEN, σχολιάζοντας τα στοιχεία της Eurostat για το ΕΣΥ.

Ο υπουργός Υγείας συνέχισε: «Το ΕΣΥ είναι ένας γίγαντας. Έχει 110.000 εργαζόμενους, 127 νοσοκομεία, 360 κέντρα υγείας, 1.500 περιφερειακά ιατρεία, 3.000 συμβεβλημένους γιατρούς. Εγώ ισχυρίζομαι με νούμερα, που δεν αμφισβητούνται, ότι το 2025 οι ελλείψεις στο ΕΣΥ είναι λιγότερες παρά ποτέ. Αν εσείς τώρα για παράδειγμα λέτε ότι υπάρχει έλλειψη παθολόγου στη Μήλο και όλη μέρα αυτό παίζει στα ΜΜΕ, η κοινή αντίληψη της κοινωνίας θα είναι ότι το ΕΣΥ καταρρέει. Θα σε πάρει τηλέφωνο η Eurostat και στο ερωτηματολόγιο που θα σου θέσει θα απαντήσεις ότι δεν πάει καλά το ΕΣΥ».

Σχολιάζοντας επίσης τα δημοσιεύματα και τα ρεπορτάζ για «το ΕΣΥ καταρρέει» ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «Επειδή εγώ είχα υπάρξει ξανά Υπουργός πριν από 12 χρόνια και έχω πολύ καθαρά στο μυαλό μου τι ήταν το ΕΣΥ και τι είναι σήμερα, σας λέω ξεκάθαρα ότι δεν έχει καμία σχέση. Το ΕΣΥ σήμερα είναι τρεις φορές καλύτερο από το παρελθόν. Έχουμε γρηγορότερα ψηφιακά συστήματα, περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, κάνουμε περισσότερα χειρουργεία και έχουμε μικρότερες αναμονές».

 

Για τα ράντζα στα νοσοκομεία Τζάνειο, Νίκαια και Μεταξά για τα οποία έγινε λόγος τελευταία ο υπουργός Υγείας είπε ότι έχει πάει και στα τρία αυτά νοσοκομεία πάρα πολλές φορές. «Έχω πάει και με κάμερες και χωρίς κάμερες. Και με εφημερίες και χωρίς εφημερίες. Και τα τρία αυτά νοσοκομεία επί θητείας μου έχουν μηδενίσει τα ράντζα. Η εφημερία δεν είναι ράντζο. Αν έχεις 25 κρεβάτια στην εφημερία και σου σκάσουν 70 περιστατικά, θα αναπτύξεις το ράντζο για να τον εξετάσεις και μετά θα τους κάνεις εισαγωγή. Δεν είναι αυτό ράντζο. Ράντζο είναι να πεις, ότι πρέπει να σου κάνω εισαγωγή και δεν έχω να σε βάλω σε κρεβάτι και σε βάζω στο διάδρομο» σημείωσε.

Τέλος, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην κριτική της αντιπολίτευσης για το «πακέτο» της κυβέρνησης στη ΔΕΘ: «Γιατί, ξέρει η αντιπολίτευση τι θα δώσουμε στη ΔΕΘ; Να δουν την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ του Σαββάτου στη ΔΕΘ. Προβλέπω πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση», είπε χαρακτηριστικά.

Λίγο αργότερα ο υπουργός Υγείας με ανάρτηση του στο X έγραψε:

Τα στατιστικά που δεν θέλουν να βλέπουν συγκεκριμένοι κύκλοι και οι εκπρόσωποι της μιζέριας…

Οι συνολικές δαπάνες για την Υγεία αναμένονται να ανέλθουν σε 7,1 δισ. ευρώ έναντι 6,3 δισ. ευρώ το 2024 και 5,5 δισ. ευρώ το 2023. Οι επιχορηγήσεις στα νοσοκομεία αναμένεται να ανέλθουν σε 3,2 δισ. ευρώ το 2025 έναντι 2,8 δισ. ευρώ το 2024 και 2,4 δισ. ευρώ το 2023. Όπως επισημάνθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, την εξαετία 2019 – 2025 καταγράφηκε αύξηση των δαπανών για την Υγεία κατά 74,4% και κατά 120,8% για τα νοσοκομεία.

 

