Γεωργιάδης: «Το ΚΚΕ με κατηγορεί για προβοκάτσια για όσα είπε ο Κοινοβουλευτικός του Εκπρόσωπος λες και τον έβαλα εγώ να τα πει» - Real.gr

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΚΚΕ αναφορικά με την ανάρτηση που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε με νέα του ανάρτηση ο υπουργός Υγείας.

«Το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ έβγαλε αυτή την ανακοίνωση και με κατηγορεί για προβοκάτσια για όσα είπε χθες ο Κοινοβουλευτικός του Εκπρόσωπος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου λες και τον έβαλα εγώ να τα πει», γράφει στην ανάρτησή του.