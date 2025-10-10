Γεωργιάδης: «Το ΚΚΕ με κατηγορεί για προβοκάτσια για όσα είπε ο Κοινοβουλευτικός του Εκπρόσωπος λες και τον έβαλα εγώ να τα πει» - Real.gr

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΚΚΕ αναφορικά με την ανάρτηση που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε με νέα του ανάρτηση ο υπουργός Υγείας.
«Το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ έβγαλε αυτή την ανακοίνωση και με κατηγορεί για προβοκάτσια για όσα είπε χθες ο Κοινοβουλευτικός του Εκπρόσωπος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου λες και τον έβαλα εγώ να τα πει», γράφει στην ανάρτησή του.
Το γραφείο Τύπου του @gt_kke έβγαλε αυτή την ανακοίνωση και με κατηγορεί για προβοκάτσια για όσα είπε χθες ο Κοινοβουλευτικός του Εκπρόσωπος στην εκπομπή του @NChatzinikolaou λες και τον έβαλα εγώ να τα πει:
«Σχόλιο του Γραφείου Τύπου
Για την προβοκατόρικη ανάρτηση του Αδ.… pic.twitter.com/l2JKQh9DgM
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 10, 2025