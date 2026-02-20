Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: Το κράτος δεν μπορεί να υποχωρήσει στη βία - Real.gr

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με τα επεισόδια έξω από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, την Πέμπτη (19/2).

«Τι πρέπει να κάνει ο υπουργός Υγείας; Να υποχωρήσει στον τραμπουκισμό; Δηλαδή να ακυρώσω εγώ τα εγκαίνια με προσκεκλημένους του Μητροπολίτη, τον μηχανικό που κατασκεύασε το έργο και να τους πω, παιδιά ακούστε, επειδή τώρα μαζεύτηκαν αυτοί να το κάνουμε μια άλλη μέρα ή μια άλλη ώρα και άρα να δείξω σε αυτούς ότι αντιλαμβάνομαι ότι έχουν κάποιου είδους εξουσία στο νοσοκομείο; Ή να επιμείνω στην αρχή ότι το κράτος δεν μπορεί να υποχωρεί στην βία;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, σχετικά με τα επεισόδια στο Νοσοκομείο Νίκαιας.

«Εγώ επέλεξα το εξής ότι, στην Ελλάδα είναι απολύτως συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα η διαμαρτυρία και καλώς είναι. Εγώ το υπερασπίζομαι αυτό. Άλλωστε αυτό που λέω από χθες είναι ότι η βασική μας διαφορά και το σημείο της υπεροχής της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας είναι ότι στο δικό μας πολίτευμα, άνθρωποι αυτών των ιδεών μπορούν να διαδηλώνουν όσο θέλουν. Αν αυτοί κυβερνούσαν την Ελλάδα, εμείς θα ήμασταν στα γκούλαγκ. Αυτή είναι η διαφορά» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.

Ερωτηθείς αν γνωρίζει τους διαδηλωτές, είπε πως «είναι μέλη του σωματείου που είναι ΚΚΕ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ εκλεγμένοι. Προφανώς τους ξέρω. Και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, προσκείμενο στο ΚΚΕ».

Μάλιστα επισήμανε ότι το θέμα για το οποίο διαμαρτύρονταν έχει λυθεί ήδη και είχε συνάντηση μαζί τους ακριβώς για αυτό.

«Αυτό για το οποίο φωνάζανε ότι δήθεν πήραμε 14 ειδικευόμενους από τη Νίκαια γι’ αυτό εκνευρίστηκαν, το έχουμε ήδη λύσει σε συμφωνία μαζί τους 3 μέρες πριν, την Παρασκευή και 13 στο γραφείο μου. Ξέρουν τη λύση που έχουμε δώσει. Γράψαμε και διάταξη νόμου. Τους έχουμε δείξει τη διάταξη νόμου, ξέρουν και πότε θα ψηφιστεί. Φωνάζουν για κάτι που έχει ήδη λυθεί».

Ως προς τη διαχείριση της κατάστασης από τις αστυνομικές δυνάμεις, ανέφερε τα εξής:

«Η αστυνομία χθες ήταν τρεις κύριες ομάδες. Ήταν η ΥΜΕΤ, ήταν η ΔΡΑΣΗ και η ΟΠΚΕ. Έδειξαν φοβερό επαγγελματισμό. Εγώ πήρα τον κύριο Χρυσοχοΐδη και τον συνεχάρην μετά από τα γεγονότα, να εξηγήσω αμέσως το γιατί.

Έχει φτάσει εκεί η αστυνομία. Δεν έχουν πει οι αστυνομικοί κιχ, δεν έχουν προκαλέσει κανέναν. Όταν αρχίζουν τα επεισόδια, τους βαράγανε, τους φτύνανε, τους βρίζανε. Μιλάμε για συμπεριφορά κάφρων πραγματικά. Οι αστυνομικοί, απολύτως καλά εκπαιδευμένοι, δεν απαντούσαν απολύτως σε καμία πρόκληση, μέχρι που άρχισε η κανονική βία, όταν άρχισαν δηλαδή να βαράνε οι διαδηλωτές. Προφανώς, όταν αρχίζουν να βαράνε οι διαδηλωτές δεν μπορεί η αστυνομία να αντιδρά με στωικότητα. Οι γκλομπιές που λέτε, ήρθαν ως αποτέλεσμα της φοβερής βίας των διαδηλωτών και ήταν ο μόνος τρόπος για να σταματήσουν τη βία. Να ξέρετε ότι κάποια στιγμή, όταν ήμασταν μέσα στα εγκαίνια, παραλίγο να γκρεμίσουν την πόρτα, την πόρτα την καινούργια, να την γκρεμίσουν κάτω, να σπάσουν τα τζάμια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να δέρνουν μόνο οι διαδηλωτές. (…)

Η αστυνομία αποτελεί νόμιμη κρατική υπηρεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να ερεθίζει η παρουσία της Αστυνομίας. Δεν είναι παράνομη η αστυνομία».

Σχετικά με τις κατηγορίες ότι ανακαινίζονται τα νοσοκομεία αλλά δεν υπάρχει το απαιτούμενο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να τα στελεχώσει, τόνισε «εάν μου πείτε ότι υπάρχει ένα νοσοκομείο στα 127 που διοικώ, που έχει πολύ μεγάλη πρόοδο σε όλους τους δείκτες όσο το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, η απάντηση είναι όχι. Το Γενικό Κρατικό Νίκαιας είχε προϋπολογισμό το 2019 33,8 εκατομμύρια, το 2025 58,6 εκατομμύρια, ανέβηκε 76%. Σε ιατρικό προσωπικό, έχει συν 65 γιατρούς, σε νοσηλευτικό προσωπικό, συν 155 νοσηλευτές, Σε λοιπό προσωπικό συν 133, σε ειδικευόμενους αν θυμάμαι καλά συν 46. Μιλάμε ότι μέσα σε 7 χρόνια έχει 400 άτομα αύξηση προσωπικού. 400 στα 1900. Δηλαδή μιλάμε για μια τάξη άνω του 20%, όλου του προσωπικού.

Είναι δυνατόν τώρα να μιλάμε στα σοβαρά σε ένα νοσοκομείο που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η παρούσα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει προσθέσει 400 άτομα προσωπικό ότι αυτό το νοσοκομείο διαμαρτύρεται για έλλειψη προσωπικού;».

Απαντώντας στο επιχείρημα που τίθεται, ότι εφόσον δεν υπάρχουν τα προβλήματα που αναφέρονται γιατί επομένως υπάρχουν αυτές οι διαδηλώσεις και οι εντάσεις, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι αυτές δεν συμβαίνουν σε όλα τα νοσοκομεία.

«Προχθές το πρωί ήμουν στο Παίδων Πεντέλης. Δεν έπαιξε κανένα κανάλι ότι πήγα στο Παίδων Πεντέλης. Γιατί δεν έπαιξε; Γιατί δεν είχε διαδηλωτές να γίνει φασαρία. Να καταλάβετε πώς δουλεύει η επικοινωνία.

Εγώ πάω σε 3 με 4 νοσοκομεία την εβδομάδα. Εσείς μαθαίνετε για ένα με δύο νοσοκομεία το μήνα. Ποια νοσοκομεία μαθαίνετε; Αυτά που γίνεται φασαρία. Γιατί σε αυτά που δεν γίνεται φασαρία δεν ασχολείται κανένας. Άρα αν χθες είχα πάει και δεν είχε διαδηλωτές δεν θα ξέρατε ότι πήγα Νίκαια.

Να φέρω ένα παράδειγμα για το συγκεκριμένο. Πριν από ένα μήνα, στις γιορτές είχα πάει να κάνω τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στον Ερυθρό. Καλή ώρα σαν τα χθεσινά νέα ΤΕΠ στην Νίκαια. Στον Ερυθρό που πήγα η πρόεδρος του σωματείου ήρθε, μου έδωσε λουλούδια ΠΑΣΟΚ είναι η πρόεδρος, πήρε τον λόγο, έδωσε συγχαρητήρια και ευχαρίστησε για το έργο. Αφού τελειώσαμε με τα εγκαίνια όλοι αγαπημένοι και βγήκαμε φωτογραφίες εργαζόμενοι, συνδικαλιστές οι πάντες, κάναμε και σύσκεψη μέσα για να δούμε τις ελλείψεις και κάναμε και πολύ ωραία κουβέντα. Έχω ανεβάσει το βίντεο. Το βίντεο αυτό έχει κάνει 70.000 views. Δεν έπαιξε ένα μονόστηλο, δεν έπαιξε στα δελτία ειδήσεων, δεν ανέβηκε σε σάιτ, δεν ασχολήθηκε κανένας. Αυτό που η πρόεδρος του σωματείου καλωσόρισε τον υπουργό, του έδωσε λουλούδια και του είπε, ευχαριστώ πολύ. Γιατί δεν έγινε φασαρία. Την επόμενη μέρα, ακριβώς την επόμενη μέρα, το επόμενο 24ωρο, έχω πάει στο Γεννηματά να κόψω την πίτα της Ματίνας Παγώνη. Εκεί έρχονται τέσσερις συνδικαλιστές πάλι του Ανταρσύα, αρχίζουν να με βρίζουν. Πετάχτηκε μια κυρία, αρχίζει να με υπερασπίζεται, ανεβάζουν αυτό το βίντεο. Ξέρετε πόσα views έκανε αυτό το βίντεο; Δύο εκατομμύρια.

Άρα, για να γίνει γνωστή η επίσκεψή μου πρέπει να έχει φασαρία. Μετά μου λέτε, μα όπου πάτε γίνεται φασαρία. Όχι, δεν γίνεται όπου πάω» ανέφερε.