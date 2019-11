Γεωργιάδης: Όλοι όσοι εμπιστεύτηκαν την Ελλάδα, κέρδισαν

Όλοι όσοι εμπιστεύτηκαν την Ελλάδα, κέρδισαν, υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, σήμερα, Σάββατο 2 Νοεμβρίου, εγκαινιάζοντας με τον υφυπουργό-αναπληρωτή διευθυντή του γραφείου Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Weimin Guo, την έκθεση «Σχεδιασμός της Κίνας, Γοητεία της Καλλιγραφίας» που συνδιοργανώνουν η πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα και η ημερήσια οικονομική εφημερίδα China Economic Daily στο Ζάππειο Μέγαρο.

Στο χαιρετισμό του ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε τα εξής: «Η ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση δείχνει στον ελληνικό λαό τον μεγάλο πολιτισμό της Κίνας. Θέλω να ξέρετε ότι στην Ελλάδα οι φίλοι μας από την Κίνα θα εισπράττουν μόνο σεβασμό.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι εδώ και πολλούς αιώνες εμείς αποτελούμε το λίκνο του πολιτισμού της Δύσης και εσείς το λίκνο του πολιτισμού της Ανατολής.

Το ελληνικό αλφάβητο αποτέλεσε και αποτελεί την βάση όλων των γλωσσών της Δύσης αλλά στην Ανατολή κυριάρχησε η γλώσσα της Κίνας.

Είπατε, κύριε Υφυπουργέ, ότι είναι δύσκολα και μεγάλα τα ελληνικά ονόματα. Μάλλον έχετε δίκαιο διότι, αν και στην Ελλάδα όταν θέλουμε να πούμε ότι κάτι είναι δύσκολο, λέμε "αυτό είναι Κινέζικα για μας", στην υπόλοιπη Δύση η ανάλογη φράση είναι "αυτό για μένα είναι Ελληνικά". "It's Greek to me", όπως λένε στην γγλική γλώσσα.

Όμως, είμαστε βαθιά εντυπωσιασμένοι όχι μόνο από τον μακραίωνο και αρχαίο πολιτισμό της Κίνας αλλά και τα εκπληκτικά επιτεύγματα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας τα τελευταία 70 χρόνια. Και με την ευκαιρία να ευχηθώ για άλλη μια φορά χρόνια πολλά για την 70η επέτειο από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Θέλω να ξέρετε, όμως, ότι και η Ελλάδα δεν έχει μείνει μόνο στον αρχαίο πολιτισμό της αλλά σήμερα κάνει μεγάλη πρόοδο και στην τεχνολογία και την επιστήμη. Ειδικά τώρα που η χώρα μας βγαίνει απ΄ αυτή την μακροχρόνια οικονομική κρίση με την βοήθεια και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας όπως αυτή εκφράστηκε μέσα στην κρίση και με τις μεγάλες επενδύσεις που κάνατε στην Ελλάδα όπως της State Grid στον ΑΔΜΗΕ και της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και αγοράζοντας ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου. Όμως, και οι επενδύσεις και η αγορά ομολόγων ήταν τελικά κερδοφόρες διότι όλοι όσοι εμπιστεύτηκαν την Ελλάδα, όπως εσείς, κέρδισαν.

Κι έτσι εμείς, με την δική μας προσπάθεια και τις θυσίες του ελληνικού λαού, επιστρέψαμε πίσω την εμπιστοσύνη που μας έδειξε ο φίλος κινεζικός λαός.

Τώρα ο πρωθυπουργός της Ελλάδας έχει φθάσει ήδη στη Σανγκάη, στη μεγάλη έκθεση της οποίας θα προβάλουμε την Ελλάδα. Ενώ περιμένουμε στις 10 Νοεμβρίου την επίσκεψη του σεβαστού Προέδρου της ΛΔ της Κίνας κ. Σι Τζινπινγκ για να συνεχίσουμε την παράδοση των καλών μας σχέσεων και προσδοκούμε σε ακόμη καλύτερες σχέσεις στο μέλλον.

Καλώ όλους τους Έλληνες να έλθουν στο Ζάππειο και να δουν αυτήν την ενδιαφέρουσα έκθεση, γιατί δεν έχει μόνο ιστορικό αλλά και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον.

Κύριε υφυπουργέ, το μπλε της Ελλάδας και το κόκκινο της Κίνας είναι πολύ πιο κοντά απ΄ ό,τι πολλοί νομίζουν. Και το μέλλον μαζί θα είναι λαμπρό».