Γεωργιάδης στον realfm 97,8: Ο κ. Ράμμος θεωρεί τον εαυτό του υπεράνω της Βουλής; Ποιος είναι, ο Ναπολέων Βοναπάρτης;

«Όλη η συμπεριφορά του κ. Τσίπρα από χθες, απλώς επιβεβαιώνει ένα ρητό αγγλικό που λέει «you cannot teach an old dog new tricks». Ο άνθρωπος παραμένει ίδιος, θα μπορούσε κανείς να ελπίζει ότι μεγαλώνοντας θα ωρίμαζε και με τις εμπειρίες του – υπήρξε πρωθυπουργός για 5 χρόνια- θα είχε καταλάβει πώς λειτουργούν οι θεσμοί. Στην Ελλάδα έχουμε διάκριση των εξουσιών. Η γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι γνωμοδότηση της δικαιοσύνης και δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής διαμάχης, των κομμάτων της Βουλής» είπε αρχικά με αφορμή τις αντιδράσεις για την γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου.