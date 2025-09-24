Γεραπετρίτης: «Δεν θα σταματήσει ο διάλογος με την Τουρκία» - Real.gr

Quantcast
Γεραπετρίτης: «Δεν θα σταματήσει ο διάλογος με την Τουρκία»

20:51, 24/09/2025
Σε δήλωση του στην ΕΡΤ ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης «υπήρξε μια προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. Είναι προφανές ότι υπήρξε αλλαγή προγράμματος, λόγω των επιγενομένων συναντήσεων που ήταν εξαιρετικά σημαντικές. Έγινε μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να βρούμε τον κατάλληλο διαθέσιμο χρόνο, αλλά αυτό πιθανότατα δεν ευδοκιμεί. Δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος, το αντίθετο αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε με την Τουρκία είναι να υπάρξει ένας δομημένος διάλογος, ο οποίος θα αναγνωρίσει την αξία της επικοινωνίας, έτσι ώστε να μην παράγονται κρίσεις. Θα υπάρξει η ευκαιρία στο επόμενο διάστημα να υπάρξει μεταξύ των δύο ηγετών».

Ερωτηθείς για τη σχέση με την Αίγυπτο μετά τη συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογο του ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι «με την Αίγυπτο έχουμε μία στρατηγική συνεργασία, η οποία είναι πολύ βαθιά και αναπτύσσεται στο χρόνο. Είναι πολλά τα ζητήματα τόσο τα διμερή όσο και τα περιφερειακά. Για εμάς η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός εταίρος και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να βρούμε κοινές συμμαχίες, κοινές πολιτικές για να μπορέσουμε να αναπτύσσουμε.

Ειδικότερα για το ζήτημα της Μονής Αγίας Αικατερίνης του όρους Σινά θα ήθελα να αναφέρω ότι μετά την εκκλησιαστική εξομάλυνση που υπήρξε στην εσωτερική διοίκηση της Μονής συνεχίζουμε την προσπάθεια με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου, έτσι ώστε να υπάρχει μία συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει την συνέχεια και την βιωσιμότητα της Μονής, θα διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της εις το διηνεκές. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη τεχνική συζήτηση είναι ένα ζήτημα το οποίο ανατρέχει αιώνες. Η προσπάθεια μας είναι το επόμενο διάστημα να βρεθεί η λειτουργική λύση, έτσι ώστε το μοναστήρι να διατηρήσει αναλλοίωτο χαρακτήρα του».

