Γεραπετρίτης για το Παλαιστινιακό: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια αναβίωσης της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση των δύο κρατών - Real.gr

Στην τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Παλαιστινιακό, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης περιέγραψε με δραματικούς τόνους την κατάσταση στη Γάζα, σημειώνοντας ότι «η ανθρωπιστική καταστροφή συνεχίζεται» και ότι «ο άμαχος πληθυσμός υπομένει εξαιρετικά δυσμενείς και βαθύτατα ανησυχητικές συνθήκες διαβίωσης».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για «μαζική, ασφαλή, απρόσκοπτη και αδιάλειπτη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια», με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέδειξε τη συμβολή της Ελλάδας, υπενθυμίζοντας ότι «έχουμε ήδη υποδεχθεί τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα» και ότι έχει υπερψηφίσει όλα τα σχετικά Ψηφίσματα για την άρση των περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια. Παράλληλα, τόνισε πως «οι όμηροι συνεχίζουν να υποφέρουν φρικτά από τη Χαμάς» και κάλεσε σε άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους.

«Τον περασμένο Μάιο εδώ στη Νέα Υόρκη, από κοινού με εκπροσώπους 80 μελών του ΟΗΕ, επιβεβαιώσαμε τη σημασία της προστασίας των αμάχων στις ένοπλες συγκρούσεις», ανέφερε.

Αναφορά έγινε και στις «πρόσφατες επιθέσεις στη Ντόχα», με την Ελλάδα να υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του Κατάρ ως διαμεσολαβητή, και να δηλώνει εκ νέου ότι «η διπλωματία παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέσο επίλυσης των διαφορών».

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» για την επέκταση των εποικισμών, ειδικά στην περιοχή Ε1 της Δυτικής Όχθης, προειδοποιώντας ότι «θα υπονομεύσουν περαιτέρω την προοπτική της λύσης των δύο κρατών». Σημείωσε ακόμη ότι η βία εποίκων «συμπεριλαμβανομένης της βίας που στρέφεται κατά χριστιανικών κοινοτήτων, προκαλεί σοβαρή ανησυχία».

Παρά τις δυσκολίες, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως «η λύση των δύο κρατών παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος προς τα εμπρός», εκφράζοντας στήριξη στις διεθνείς πρωτοβουλίες της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας και τονίζοντας ότι η Παλαιστινιακή Αρχή, εφόσον ενισχυθεί και μεταρρυθμιστεί, «παραμένει ο καλύτερος εταίρος για την ειρήνη».

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια αναβίωσης της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση των δύο κρατών. Μιας διαδικασίας που, όπως ακράδαντα πιστεύουμε, πρέπει να οδηγήσει στην ίδρυση ενός κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους μέσω μιας ανανεωμένης και συνολικής προσέγγισης, που είναι ουσιώδης για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή» τόνισε.

Κλείνοντας, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι «η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή δεν αποτελεί θεωρητικό ζήτημα, αλλά επιτακτική ανάγκη» για μια χώρα της Ανατολικής Μεσογείου, και ότι μια ασφαλής γειτονια μπορεί να οικοδομηθεί μόνο με «διάλογο και τήρηση του Διεθνούς Δικαίου».

Ολόκληρη η τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών:

«Κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Σας ευχαριστώ για τη σύγκληση της σημερινής ιδιαίτερα σημαντικής συνεδρίασης, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή.

Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν όσα βλέπουμε να διαδραματίζονται στη Λωρίδα της Γάζας. Η ανθρωπιστική καταστροφή συνεχίζεται. Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, ο άμαχος πληθυσμός υπομένει εξαιρετικά δυσμενείς και βαθύτατα ανησυχητικές συνθήκες διαβίωσης. Κανείς δεν πρέπει να εξαναγκάζεται να ζει υπό τέτοιες συνθήκες.

Η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Πόλη της Γάζας έχει οδηγήσει σε περαιτέρω εκτοπισμούς και εντείνει τον κίνδυνο επιδείνωσης της ήδη δεινής ανθρωπιστικής κρίσης. Η εν λόγω κατάσταση θέτει σε κίνδυνο ζωές αμάχων. Κάθε περαιτέρω κλιμάκωση στη Γάζα που επιδεινώνει την ήδη δραματική κατάσταση για τους αμάχους πρέπει να αποφευχθεί.

Οι κακουχίες που υφίστανται τα παιδιά αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για μαζική, ασφαλή, απρόσκοπτη και αδιάλειπτη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια σε όλες τις περιοχές της Γάζας, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.

Κύριε Πρόεδρε,

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προσπάθειες για την ανακούφιση του πόνου των ανθρώπων στη Γάζα. Έχουμε παράσχει συστηματικά ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε ήδη υποδεχθεί τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα, τα οποία τυγχάνουν ιατρικής περίθαλψης σε ελληνικά νοσοκομεία.

Παράλληλα, υπερψηφίσαμε κάθε σχέδιο Ψηφίσματος, το οποίο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κρίσης στη Γάζα, το τελευταίο εκ των οποίων απαιτεί την άρση όλων των περιορισμών στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τον περασμένο Μάιο εδώ στη Νέα Υόρκη, από κοινού με εκπροσώπους 80 μελών του ΟΗΕ, επιβεβαιώσαμε τη σημασία της προστασίας των αμάχων στις ένοπλες συγκρούσεις.

Η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια είναι ζωτικής σημασίας για την ανακούφιση της οδύνης του παλαιστινιακού πληθυσμού. Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, στέγη, ρουχισμό και φάρμακα σε ολόκληρη την περιοχή, καθώς και ο σεβασμός του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, μέσω ξηράς, αέρος ή θαλάσσης, πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω.

Την ίδια στιγμή, οι όμηροι συνεχίζουν να υποφέρουν φρικτά από την Χαμάς. Μας συγκλόνισαν οι εικόνες και τα βίντεο που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα, στα οποία δύο όμηροι εμφανώς εξαντλημένοι, περιγράφουν τις φρικτές συνθήκες αιχμαλωσίας τους. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων.

Κύριε Πρόεδρε,

Σημειώνουμε ότι το Συμβούλιο ασχολήθηκε, δικαίως, με τις πρόσφατες επιθέσεις στη Ντόχα στις αρχές του μήνα, επιθέσεις που προκαλούν ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία, δεδομένου του κρίσιμου ρόλου του Κατάρ ως οικοδεσπότη των διαπραγματεύσεων και διαμεσολαβητή για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αίγυπτο.

Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η διπλωματία παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέσο επίλυσης των διαφορών, ακόμη και υπό τις πιο δυσμενείς συνθήκες. Η Ελλάδα έχει εκφράσει την ακλόνητη στήριξή της στις διαπραγματευτικές προσπάθειες και θα συνεχίσει να το πράττει. Καλούμε όλες τις πλευρές να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης, να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο.

Κύριε Πρόεδρε,

Η πρόσφατη επέκταση των εποικισμών και η βία εκ μέρους των εποίκων υπονομεύουν περαιτέρω τις προοπτικές για ειρήνη.

Εκφράζουμε τη βαθιά ανησυχία μας για τις ανακοινώσεις σχετικά με την επέκταση των εποικισμών στην περιοχή Ε1 της Δυτικής Όχθης. Εάν αυτά τα σχέδια υλοποιηθούν, θα υπονομεύσουν περαιτέρω την προοπτική της λύσης των δύο κρατών.

Η κλιμάκωση της εποικιστικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας που στρέφεται κατά χριστιανικών κοινοτήτων, προκαλεί σοβαρή ανησυχία και πρέπει να τερματιστεί άμεσα.

Κύριε Πρόεδρε,

Όσο μακρινή ή δύσκολη κι αν φαίνεται σήμερα η προοπτική, η λύση των δύο κρατών παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος προς τα εμπρός.

Πρέπει να προσφέρουμε στον παλαιστινιακό λαό μια αξιόπιστη προοπτική και ελπίδα για το μέλλον. Αυτό αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης ασφάλειας του Ισραήλ.

Εκτιμούμε τον ηγετικό ρόλο που έχουν αναλάβει η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της Διάσκεψης για τη Λύση των Δύο Κρατών, στην οποία συμπροεδρεύουν. Η Ελλάδα στηρίζει όλες τις διεθνείς πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην υλοποίηση αυτού του οράματος, συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Συμμαχίας και του Αραβικού Σχεδίου.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια αναβίωσης της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση των δύο κρατών. Μιας διαδικασίας που, όπως ακράδαντα πιστεύουμε, πρέπει να οδηγήσει στην ίδρυση ενός κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους μέσω μιας ανανεωμένης και συνολικής προσέγγισης, που είναι ουσιώδης για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Χαμάς δεν μπορεί να διαδραματίσει κανέναν ρόλο ούτε στη διακυβέρνηση, ούτε στις μελλοντικές συζητήσεις για την επόμενη ημέρα στη Γάζα. Η Ελλάδα έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή, εφόσον ενισχυθεί και μεταρρυθμιστεί, πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο μέλλον της Γάζας και παραμένει ο καλύτερος εταίρος για την ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναλάβει δράση, εγκρίνοντας ένα τριετές πακέτο περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, ζωτικής σημασίας για την αποφυγή της δημοσιονομικής κατάρρευσης, και με στόχο την ενίσχυση της Παλαιστινιακής Αρχής στο δύσκολο έργο της.

Κύριε Πρόεδρε,

Για την Ελλάδα, η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή δεν αποτελεί θεωρητικό ζήτημα, αλλά επιτακτική ανάγκη. Ως χώρα της Ανατολικής Μεσογείου, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια, την ευημερία και τη σταθερότητα τόσο της χώρας μας, όσο και της Ευρώπης συνολικά. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια ασφαλής γειτονιά μπορεί να οικοδομηθεί μόνο μέσω του διαλόγου και της τήρησης του Διεθνούς Δικαίου, όπου οι λαοί θα μπορούν να συνυπάρχουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Σας ευχαριστώ».

Συναντήσεις ΥΠΕΞ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Σειρά διμερών και τριμερών συναντήσεων πραγματοποίησε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης συμμετείχε σε τριμερή συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του Κωνσταντίνο Κόμπο και τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Badr Abdelatty.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ενώ εξετάσθηκαν οι προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η ενέργεια, η διασυνδεσιμότητα, η μετανάστευση και ο τουρισμός. Οι τρεις υπουργοί δεσμεύθηκαν να εντείνουν τον συντονισμό τους για την από κοινού αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων.

Σε διμερή συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών του Νότιου Σουδάν, Monday Semaya K. Kumba, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν σε περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας-Νότιου Σουδάν, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις και τη συνεργασία μεταξύ Διπλωματικών Ακαδημιών. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέδειξε τον ρόλο της ελληνικής κοινότητας στη χώρα, ενώ ο Νοτιοσουδανός ΥΠΕΞ απηύθυνε πρόσκληση στον Έλληνα ομόλογό του να επισκεφθεί τη χώρα. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις και για τις περιφερειακές εξελίξεις, περιλαμβανομένης της ειρήνης και σταθερότητας στο Σουδάν.

Ιδιαίτερα εποικοδομητική χαρακτηρίσθηκε από το ΥΠΕΞ η συνάντηση του Έλληνα υπουργού με την ΥΠΕΞ του Εκουαδόρ, Gabriela Sommerfeld, με έμφαση στην επέκταση της συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα, από το διμερές εμπόριο και τις θαλάσσιες υποθέσεις μέχρι την εκπαίδευση και τις διαπροσωπικές ανταλλαγές. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τον κοινό τους προσανατολισμό στο διεθνές δίκαιο και τις δημοκρατικές αξίες.

Τέλος, ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Κόστα Ρίκα, Arnoldo André Tinoco, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-Κόστα Ρίκα. Συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων και της ναυτιλίας. Οι δύο υπουργοί υπογράμμισαν τη σταθερή τους δέσμευση στο Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), καθώς και τη σημασία του διαλόγου και του πολυμερούς συστήματος. Συμφωνήθηκε, επίσης, η ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο διεθνών και περιφερειακών οργανισμών.