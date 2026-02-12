Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Είναι σημαντικό να υπάρχει μια σχέση που να αποσυμπιέζει τις εντάσεις - Real.gr

«Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν εντάσσεται στον στρατηγικό κύκλο της ελληνικής διπλωματίας, με στόχο τη διατήρηση ενός σταθερού και δομημένου διαλόγου με την Τουρκία» είπε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι θα ενημερώσει την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τη Δευτέρα (16/2) για το αποτέλεσμα της συνάντησης των δύο ηγετών.

Ο υπουργός Εξωτερικών, αξιολόγησε την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου, τονίζοντας ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα στη βελτίωση των σχέσεων και της καλής γειτονίας, παρά τα ακανθώδη ζητήματα που παραμένουν. Όπως σημείωσε, δεν υπάρχει προσδοκία να εξαφανιστούν «δια μαγείας».

Η ελληνική πλευρά επαναβεβαίωσε ότι στόχος της παραμένει η κανονική σχέση με την Τουρκία, αναγνωρίζοντας τη δεδομένη γεωγραφική συνθήκη. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι σε μια σύνθετη και ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, κάθε ένταση πρέπει να διαχειρίζεται με ψυχραιμία.

Στα θέματα της ατζέντας περιλαμβάνονται το εμπόριο και η μετανάστευση, όπου η συζήτηση έχει δημιουργήσει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορούν να αποφευχθούν κρίσεις.

«Θέλουμε μια κανονική σχέση με την Τουρκία, η γεωγραφία είναι δεδομένη», τόνισε και συμπλήρωσε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, της σύνθετης και ρευστής γεωπολιτικής κατάστασης, είναι «σημαντικό να υπάρχει σχέση που να αποσυμπιέζει τις εντάσεις».

Κατά τη χθεσινή συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε ότι ζητητήθηκαν όλα τα θέματα που υπάρχουν στην ατζέντα και αφορούν το εμπόριο, τη μετανάστευση, την πολιτική προστασία, τον πολιτισμό. «Μέσα από αυτούς τους διαύλους μπορούμε να έχουμε την αισιοδοξία ότι δεν θα παραχθούν κρίσεις».

Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής πλευράς, η ροή μεταναστών έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια: από 860.000 το 2015 σε περίπου 21.000 σήμερα, καταγράφοντας μείωση 60% σε σχέση με πέρσι.

Σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, ο κ. Γεραπετρίτης διευκρίνισε ότι η ελληνική διπλωματία αναγνωρίζει μόνο την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, ενώ ζητήματα κυριαρχίας παραμένουν εκτός διαλόγου. Κάθε συζήτηση, όπως επισήμανε, πρέπει να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Τουρκία προσέρχεται με την ίδια θεσμική βάση, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία. Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν ήρθε η στιγμή να «πάμε ένα βήμα μπροστά» εκτίμησε ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα αυτή η συνθήκη.

Αναφερόμενος στη δήλωση του πρωθυπουργού, τόνισε ότι είναι ώρα να σταματήσουν οι απειλές, υπενθυμίζοντας ότι ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

«Το ερώτημα αν όχι τώρα πότε;» είναι ειλικρινές και δεν είναι ρητορικό. Αυτό αφορά οτιδήποτε συνιστά απειλή για την κυριαρχία της χώρας, υπογράμμισε.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε την ανάγκη για σταθερή επικοινωνία με τον γείτονα, ενώ η ελληνική πλευρά είχε προετοιμαστεί εκτενώς για όλα τα πιθανά σενάρια. Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τη διαχείριση των προηγούμενων εντάσεων ως επιτυχημένη, επισημαίνοντας ότι οι παραβιάσεις στο Αιγαίο έχουν σχεδόν μηδενιστεί «χωρίς καμία έκπτωση ή θυσία».

«Οι παραβιάσεις τα προηγουμενα χρόνια έφταναν 30 την ημέρα με τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου ανά πάσα να πάσα στιγμή να είναι ορατός», είπε ο κ. Γεραπετρίτης προσθέτοντας πως σήμερα οι παραβιάσεις έχουν σχεδόν μηδενιστεί.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει ενδεχόμενο διαμεσολάβησης των ΗΠΑ στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι η βούληση των δύο κρατών, όπως διατυπώθηκε και εχθές, είναι ότι «τα όποια θέματά μας θα τα λύνουμε μόνοι μας».

ΠΗΓΗ: ertnews.gr