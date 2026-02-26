Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση με Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο: Στο ανώτατο επίπεδο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις - Real.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέδειξε τη στρατηγική βαρύτητα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τον ρόλο της Ελλάδας στις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις, μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκός Οίκος. Όπως σημείωσε, οι σχέσεις των δύο χωρών είναι ιδιαίτερα θετικές και εποικοδομητικές, ενώ η συνεργασία τους βρίσκεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η συνάντηση, διάρκειας περίπου 50 λεπτών, πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα. Επιβεβαιώθηκε η σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας–ΗΠΑ και συμφωνήθηκε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή του 6ου Γύρου Στρατηγικού Διαλόγου εντός του έτους στην Αθήνα.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι ήταν η δεύτερη συνάντησή του μέσα σε έναν χρόνο με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τονίζοντας ότι υπάρχει συστηματική επικοινωνία τόσο για διμερή ζητήματα όσο και για περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, του εμπορίου και της οικονομικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας, με επίκεντρο τις επενδύσεις και το εμπόριο, καθώς και την προώθηση συνεργειών στη ναυτιλία, την ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη και την υψηλή τεχνολογία. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη διασυνδεσιμότητα και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω του Οικονομικού Διαδρόμου IMEEC, ως εναλλακτικής στρατηγικής διαδρομής κοινού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, αναδείχθηκε ο ρόλος της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου στις σχέσεις με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, με έμφαση στις διμερείς και τριμερείς συνεργασίες που έχει αναπτύξει στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις προοπτικές των ευρωατλαντικών σχέσεων, επισημαίνοντας την ανάγκη περαιτέρω ενδυνάμωσής τους.

Οι συνομιλίες κάλυψαν ακόμη ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, όπως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν, η Ουκρανία και η Υποσαχάρια Αφρική. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη Γάζα, με τον Έλληνα Υπουργό να δηλώνει την πρόθεση της χώρας να συμβάλει στις προσπάθειες σταθεροποίησης και ανασυγκρότησης της περιοχής. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας για την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή.

Τέλος, ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς διπλωματικής κινητικότητας μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, με την Ελλάδα να προβάλλει τον ρόλο της ως αξιόπιστου και σταθερού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο και στον ευρωατλαντικό χώρο ασφάλειας.