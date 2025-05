Γεραπετρίτης στο AP για Μεσανατολικό: «Να σταματήσει ο εφιάλτης στη Γάζα» - Real.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης θα προεδρεύσει την Τετάρτη και την Πέμπτη στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στη Συρία και τις επιπτώσεις των πολέμων στον άμαχο πληθυσμό, καθώς η Ελλάδα έχει αναλάβει την προεδρία του ΣΑ για αυτόν τον μήνα.

Σε μια εκτενή συνέντευξη στο Associated Press, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία και στη σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο υπουργός Εξωτερικών στάθηκε στη λύση δύο κρατών στη Μέση Ανατολή αλλά και στην ανάγκη κατάπαυσης του πυρός, προκειμένου να «σταματήσει» όπως είπε ο εφιάλτης στη Γάζα.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε ότι η Ελλάδα έχει συζητήσει εκτενώς με το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους τη λύση των δύο κρατών, καθώς και την ανοικοδόμηση της Γάζας και θεωρεί τον εαυτό της ως «έντιμο διαμεσολαβητή».

«Θα θέλαμε να συμμετέχουμε ενεργά, αλλά για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, το θέμα δεν είναι ποιος θα μεσολαβήσει, το θέμα είναι να σταματήσει ο εφιάλτης», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα ζήτησε μαζική ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και ταχεία κατάπαυση του πυρός.

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία ο Έλληνας ΥΠΕΞ επανέλαβε ότι η χώρα μας θα συνεχίσει τα τάσσεται υπέρ του αμυνόμενου, καλώντας την Ευρώπη σε κοινή γραμμή.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη η Ευρώπη βρίσκεται σε μια «κρίση πολιτικής ταυτότητας».

«Φαίνεται ότι κατά καιρούς ξεχνάμε ποια είναι τα βασικά στοιχεία που μας ένωσαν ως Ευρωπαίους και υποφέρουμε από κάποιες αποκλίσεις και συγκρούσεις», είπε χαρακτηριστικά.

«Και τώρα υποφέρουμε από το σύνδρομο του σοκ μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρώπη πρέπει να ξαναβρεί την ανθεκτικότητα και την ταυτότητά της», προσέθεσε.

“I cannot really tolerate what is happening now in the Middle East.”

Greek FM Giorgos Gerapetritis says number of Palestinians killed in Gaza is intolerably high and a massive influx of humanitarian aid is needed along with a ceasefire.

