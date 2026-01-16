Γεραπετρίτης: Θα έρθει και η επέκταση χωρικών υδάτων και τα θαλάσσια πάρκα «2» - Real.gr

Την επέκταση των χωρικών υδάτων προανήγγειλε από τη Βουλή ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανοίγοντας εκ νέου μια συζήτηση με έντονο εθνικό και γεωπολιτικό βάρος.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Μολονότι και στο παρελθόν έχουν γίνει σχετικές αναφορές , αυτή τη φορά ο υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να χρησιμοποιήσει φράσεις που πάντα συμπλήρωναν τέτοιου είδους προαναγγελίες δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν απεμπολεί το δικαίωμα επέκτασης ή ότι η επέκταση θα γίνει εν καιρώ ή όποτε κρίνει η χώρα.

Με ξεκάθαρο τόνο ο κ. Γεραπετρίτης μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση επίκαιρης επερώτησης είπε: «Εκτός από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, έρχονται και τα θαλάσσια πάρκα “2”. Μην ανησυχείτε. Και θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ποια ήταν η κυβέρνηση που έκανε έστω και ένα από αυτά πους σας είπα; Ποια άλλη; Αυτή είναι ατολμία;» είπε απαντώντας σε ανεξάρτητους βουλευτές.

Αναφερόμενος στον ελληνοτουρκικό διάλογο σε πολύ υψηλούς τόνους ο κ. Γεραπετρίτης δεσμεύτηκε προσωπικά ότι δεν πρόκειται να συζητηθούν θέματα κυριαρχίας καθώς αυτό αποτελεί αδιαπραγμάτευτη εθνική θέση. Δίνοντας επί της ουσίας απάντηση σε όσους εγκαλούν την Αθήνα και την κυβέρνηση για την επικείμενη επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα είπε: «Μας λέτε γιατί πάμε να συζητήσουμε. Πιο επιφανειακή, ρηχή και επικίνδυνη στάση δεν νομίζω να έχω ξανακούσει. Θέλετε να περικλειστούμε και να μην κάνουμε κανέναν διάλογο. Ο διάλογος με την Τουρκία που γίνεται πάνω σε ένα νομικό δεδομένο, της διακήρυξης των Αθηνών. Παράγει αποτελέσματα. Στη μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών. Ρωτήστε τα 12 νησιά μας οι οποίοι όλο το χρόνο μπορούν να επιβιώσουν χάρη στον τουρισμό. Είναι σημαντική η ειρήνη στην περιοχή. Δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας της χώρας. Είναι αδιαπραγμάτευτα. Εγώ δεσμεύομαι ενώπιον του κοινοβουλίου. Καμία απολύτως έκπτωση σε σχέση με τις διεθνείς μας σχέσεις. Δεν είμαστε απλώς ισότιμοι. Είμαστε σε μια θέση πραγματικής ισχύος. Αυτή η κυβέρνηση είδε την πραγματικότητα κατάματα» είπε.

Επεσήμανε ότι η Τουρκία δεν έχει υπαναχωρήσει από αυτές. «Θα είμαστε αιθεροβάμονες αν νομίζαμε ότι θα το έκανε αυτό. Εξάλλου η ελληνική θέση είναι ανυποχώρητη. Σήμερα η Ελλάδα έχει επιχειρήματα που δεν είχε ποτέ στο τραπέζι. Η γαλάζια πατρίδα μπορεί να μην έχει φύγει, υπάρχει όμως το θαλάσσιο χωροταξικό που είναι η δική μας θέση για την Ελλάδα που έχει καταγεγραμμένες θέσεις. Καταγεγραμμένη σε επίπεδο ευρωπαϊκού κεκτημένου. Αυτή η κυβέρνηση έφερε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Εκτός από τον θαλάσσιο χωροταξικό τα θαλάσσια πάρκα μας, είναι η πρώτη φάση, θα ακολουθήσουν και άλλα, το “2” έρχεται μην ανησυχείτε… Και θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ποια ήταν η κυβέρνηση που έκανε έστω και ένα από αυτά πους σας είπα; Ποια άλλη; Αυτή είναι ατολμία; Εγώ θέλω να σας αναφέρω ότι πράγματι επιδίωξη μας είναι ειρήνη και ευημερία στην γειτονιά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να την αγνοούμε (την γεωγραφία). Αυξάνουμε τις θέσεις μας και το διεθνές μας αποτύπωμα. Όπως δεν έγινε ποτέ στην μεταπολίτευση γίνεται σήμερα».